"Liebe macht blind"-Wende: Er verlobt sich mit zweiter Wahl

Er ging ein zweites Mal auf die Knie! In der Netflixserie Liebe macht blind lernen sich Singles kennen – ganz ohne sich dabei zu sehen! Entscheiden sich zwei Kandidaten füreinander, verloben sie sich und treffen erstmals aufeinander. In den darauffolgenden drei Wochen müssen sie herausfinden, ob sie heiraten wollen. Teilnehmer Zack Goytowski hatte gleich an zwei Frauen Interesse, entschied sich schlussendlich jedoch für Irina. Auf der Hochzeitsreise bereute Zack seine Entscheidung. Kurze Zeit später hielt er um die Hand seiner zweiten Wahl an.

Wie auf Netflix zu sehen ist, schwankte der 31-Jährige bereits in der Kennlernphase zwischen den Kandidatinnen Irina und Bliss Poureetezadi. Schlussendlich ging Zack jedoch vor Irina auf die Knie und begab sich mit ihr auf die Hochzeitsreise. Dort angekommen merkte der Anwalt schnell, dass er die falsche Entscheidung gefällt hatte, denn Irina schien jeglichen Körperkontakt abzublocken und beschrieb sein Aussehen als "Cartoon Figur". Das Paar beendete die Beziehung und Zack traf sich erneut mit seiner zweiten Wahl Bliss.

Auf zwei Dates lernten sich die beiden Turteltauben weiter kennen. Trotz der Vorbehalte von Bliss schien die Chemie zwischen ihnen zu stimmen. Es dauerte nicht lange und Zack war sich sicher: Er hat die Richtige gefunden. Bei einem romantischen Bootsausflug machte er kurzen Prozess und hielt um Bliss' Hand an – mit Erfolg! Die hübsche Brünette war außer sich und antwortete mit: "Ja." Dennoch stellte sie fest: "Das ist total verrückt."

Netflix Zack Goytowski bei "Liebe macht blind"

Netflix Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi

Netflix Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi bei ihrer Verlobung

