"The Crown"-Star James Laurenson verstirbt mit 84 Jahren

Bereits im Jahr 1969 hatte der neuseeländische Schauspieler James Laurenson mit dem Film "Women In Love" sein Debüt vor der Kamera gefeiert. Was er damals wahrscheinlich noch nicht wusste: Auf ihn wartete eine fünf Jahrzehnte lange erfolgreiche Schauspielkarriere. Mit Rollen in erfolgreichen Serien wie The Crown oder Coronation Street machte sich der Darsteller weltweit einen Namen. Nun verkündet das neuseeländische Magazin The Sun traurige Nachrichten: Der Schauspielstar ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Die Todesursache und weitere Details sind bisher jedoch noch nicht bekannt.

Durch seine zahlreichen Filmrollen wird er Fans auf der ganzen Welt für immer in Erinnerung bleiben. Besonders mit einer Szene ging der Schauspieler in die Fernsehgeschichte ein. Im Jahr 1970 verkörperte er in dem Film "Edward II" die Hauptrolle des Piers Gaveston. Zusammen mit seinem Schauspielkollegen Ian McKellen (84) sorgte er für den ersten schwulen Kuss im britischen Fernsehen!

Ein bedeutender Moment der Fernsehgeschichte, an den sich Ian auch heute noch gern erinnert. Der X-Men-Schauspieler sprach vor wenigen Monaten im Interview mit BBC über diese besondere Erfahrung. "Wir hatten einen leidenschaftlichen Kuss, James Laurenson und ich, für den ich immer dankbar bin", blickte der Oscar-Preisträger zurück. Die jungen Schauspieler seien damit Zuschauern weltweit ein bedeutsames Vorbild gewesen. Glücklich erklärte der Der Herr der Ringe-Darsteller: "Menschen, die ich noch nie getroffen habe, sagen mir immer noch, dass sie so dankbar sind."

ActionPress / Rex Features James Laurenson, Schauspieler

Getty Images Ian McKellen und James Laurenson, Piccadilly Theater 1970

