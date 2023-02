"Herr der Ringe"-Star Ian McKellen wird zum Model!

Im Alter von 83 Jahren wird Ian McKellen (83) noch Model! Der Schauspieler ist bekannt durch seine Rolle als Gandalf in der Filmreihe Der Herr der Ringe oder seine Mitwirkung in anderen großen Produktionen wie X-Men. Für das "Herr der Ringe"- Spin-off "Der Hobbit" war er erneut in eine gewohnte Rolle geschlüpft. Doch nun tauscht Ian das Filmset gegen die Laufstege Londons.

Nachdem die Fashion Week in New York ihr Ende fand, startete das große Event am 17. Februar in London. Neben den bekannten Models waren hier jedoch auch außergewöhnliche Mannequins auf den Laufstegen unterwegs – unter anderem der Schauspieler Ian. Er präsentierte am dritten Tag die Herbst/Winter-Kollektion 2023 des Modedesigners Steven Stokey-Daley. Das Besondere daran – Ian präsentierte keine Herrenmode, sondern das Sortiment der Damen für die kommende kalte Jahreszeit und setzte damit ein Statement.

Ob es mit Ian noch eine Fortsetzung der X-Men-Filmreihe gibt? Ausgeschlossen ist das wohl nicht. Schauspieler Patrick Stewart (82) äußerte sich in einem Interview mit buffed: "Aber wir sind noch nicht fertig, Sir Ian und ich. Wir haben noch Pläne." Klingt doch ganz nach einem Comeback ans Filmset.

Anzeige

Getty Images Ian McKellen im Februar 2023

Anzeige

ActionPress Ian McKellen auf der London Fashion Week 2023

Anzeige

ActionPress Ian McKellen im Februar 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ian an der Fashion Week teilnimmt? Ich finde es super. Ich finde das nicht so gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de