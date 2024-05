591 Punkte: Dieses Land gewinnt den Eurovision Song Contest!

Der Gewinner des diesjährigen Eurovision Song Contests steht fest! Ganze 25 Nationen haben sich 2024 auf die Bühne der größten Musikshow der Welt gewagt, um mit der schönsten Stimme des Landes zu überzeugen. An wen darf Loreen (40), die schwedische Gewinnerin des vergangenen ESC, die mit ihrem Song "Tattoo" überzeugte, nun das Zepter überreichen? Die Länder Schweiz, Kroatien und Frankreich stellten sich schnell als die Favoriten heraus: Letztendlich konnte die Schweiz mit Nemo und seinem Song "The Code" überzeugen und belegt mit 591 Punkten den ersten Platz! Der nächste ESC wird also in der Schweiz stattfinden.

Für Deutschland ging in diesem Jahr in Malmö der 29-jährige Nordrhein-Westfale Isaak Guderian (29) an den Start. Er performte seinen Song "Always On The Run" inmitten einer brennenden Kulisse und mit einer großen Schippe an Emotionen. Einen Großteil der Zuschauer konnte der Sänger überzeugen, wie die User begeistert auf X teilten. "Was für einen großartigen Act wir dieses Jahr haben!" und "Mit Abstand der beste deutsche Beitrag der letzten Jahre!", lauteten nur zwei von vielen positiven Kommentaren. Doch für den ersten Platz hat es nicht ganz gereicht: Deutschland ist mit 117 Punkten Zwölfter geworden.

Eigentlich sollten in diesem Jahr 26 Länder beim Eurovision Song Contest antreten. Die Niederlande wurde allerdings wegen eines Vorfalls mit ihrem Vertreter Joost Klein (26) kurzfristig disqualifiziert. "Die schwedische Polizei hat eine Beschwerde untersucht, die von einem weiblichen Mitglied des Produktionsteams nach einem Vorfall nach seinem Auftritt im Halbfinale am Donnerstagabend eingereicht wurde. [...] Während das Gerichtsverfahren seinen Lauf nimmt, wäre es für ihn nicht angebracht, weiter am Wettbewerb teilzunehmen", hieß es in einem Statement der Europäische Rundfunkunion EBU.

Getty Images Isaak Guderian beim ESC 2024

Getty Images Niederländischer Sänger Joost Klein

