Wie kommt Isaaks ESC-Performance für Deutschland an?

Am heutigen Abend trat Isaak Guderian (29) beim diesjährigen Eurovision Song Contest für Deutschland an. In Malmö gab er seinen Song "Always On The Run" zum Besten – mit der Intention, ordentlich Punkte sammeln zu können. Doch was halten die Fans davon? Auf der Onlineplattform X zeigen die Zuschauer ihre Begeisterung. "Ich mag es. Er hat eine starke Stimme!", schwärmt ein Nutzer und ein weiterer findet: "Was für einen großartigen Act wir dieses Jahr haben!" Zudem kommentiert ein Dritter: "Mit Abstand der beste deutsche Beitrag der letzten Jahre!"

Während seines Auftritts performte Isaak umringt von einer brennenden Kulisse, die mit lodernden Tonnen und verschiedenen Möbelstücken ausgestattet war. Auf Tänzer oder ein aufwendiges Outfit verzichtete der Sänger und setzte den Fokus auf seine Stimme. Ob dies für den Sieg reicht? Das bleibt abzuwarten. Zumindest die Fans drücken ihm fest die Daumen: "Deutschland darf nicht Letzter werden. Der Song ist echt gut!", hofft ein User der Social-Media-Plattform.

Was seine Platzierung anbelangt, zeigte sich der Musiker ziemlich optimistisch. "Wenn ich den letzten Platz mache, dann haben trotzdem 200 Millionen Menschen meine Musik gehört!", betonte der 29-Jährige gegenüber Bild und überlegte zudem: "Wenn 0,5 Prozent der Zuschauer Fan von mir werden, dann hab ich eine Million neuer Fans. Das ist eine Basis, auf der ich wunderbar weitermachen kann."

Isaak Guderian beim ESC 2024

Isaak Guderian, ESC-Kandidat

