"Let them eat cake": Wütende User canceln TikTok-Stars!

Da hat Haley Kalil (31) offenbar echt was losgetreten. Vor wenigen Tagen durfte der TikTok-Star, besser bekannt als Baylee, für die Met Gala Content produzieren. Zu dem spektakulären Fashion-Event erschien die Influencerin in einem Look, der von der ehemaligen französischen Königin Marie Antoinette inspiriert ist. Zu ihrem Outfit teilte sie ein Video, in dem das Zitat der einstigen Regentin fiel – "Let them eat cake" zu Deutsch "Lasst sie Kuchen essen". Doch damit entfachte sie jedoch einen waschechten Skandal. Denn die Monarchin soll diesen Spruch während der Französischen Revolution im Jahr 1789 über die hungernden Armen gesagt haben. Bis heute gilt der Spruch als extrem verpönt, vor allem aufgrund der aktuellen Weltgeschehnisse. Haleys Video mit genau diesem Sound brachte den Trend "Digitine" ins Rollen – doch was genau bedeutet das eigentlich?

"Digitine" soll als Mittel dienen, um Stars zu canceln, die ihre Reichweite und ihr Vermögen nicht dafür nutzen, um Gutes auf der Welt zu tun und zu verbreiten. Auslöser hierfür ist aber nicht nur Haley, sondern auch die Met Gala. Denn einige der Tickets für die pompöse Veranstaltung sollen laut BBC rund 75.000 US-Dollar gekostet haben. Deswegen sind Tausende von TikTok-Nutzern überzeugt, dass all der Prunk rund um die Gala das Wohlstandgefälle zwischen den Menschen verdeutliche. Viele vergleichen das Ganze sogar mit Die Tribute von Panem – die erfolgreiche Filmreihe, in der die Armen und Reichen in Bezirke unterteilt sind.

Die Namen der Promis, die dieser Trend treffen könnte, sind bereits zur Genüge im Umlauf. Rihanna (36), Drake (37), Taylor Swift (34), Kim Kardashian (43) oder auch Dwayne "The Rock" Johnson (52) stehen beispielsweise auf der Liste. Das genaue Ausmaß des Ganzes ist bisher noch nicht absehbar. Haley teilte auf TikTok bereits eine Videobotschaft, in der sie sich entschuldigte und löschte den "Let them eat cake"-Clip. Jedoch kaufen nur die wenigstens der US-Amerikanerin das Ganze ab.

