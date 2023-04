Fünfstellig! Diesen saftigen Preis zahlen Stars für Met Gala

Die Stars kommen nicht umsonst auf die Met Gala. Die Veranstaltung im Metropolitan Museum of Arts in New York City ist das Mode-Event des Jahres. Zu den Gästen gehören jedes Jahr große Stars wie Kim Kardashian (42) oder Gigi Hadid (28). 2023 findet das Ganze zu Ehren des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld (✝85) statt. Doch es darf längst nicht jeder kommen und umsonst ist die Einladung auch nicht: Die Promis müssen für eine Einladung einen saftigen Preis zahlen.

Bekanntermaßen schaut Gastgeberin Anna Wintour (73) ganz akribisch darauf, wer zur Met Gala eingeladen ist. Und ihre Tickets sind nicht billig. Laut The Mirror soll ein Einzelticket umgerechnet ganze 29.960 Euro kosten. Doch das ist nur der Anfang. Der Preis für einen eigens gebuchten Tisch beläuft sich auf etwa 247.000 Euro. Für dieses Geld soll den Zahlenden aber auch einiges geboten werden. Anna scheut wohl keine Kosten und Mühen, um ihren Gästen einen einzigartigen Abend zu bereiten.

Aber wer zur Met Gala kommt, muss sich auf strenge Regeln einstellen. Unter anderem gibt es eine Altersbegrenzung: Wer unter 18 Jahren alt ist, darf nicht kommen. Diese Regel ist noch relativ neu und existiert erst seit 2016. Der Organisator der Met Gala hatte THR erklärt: "Es ist keine geeignete Veranstaltung für Menschen unter 18 Jahren." Allerdings gebe es bei besonderen Fällen Ausnahmen, wenn die Eltern dabei sind.

Getty Images Kim Kardashian, Met Gala 2022

Getty Images Gigi Hadid bei der Met Gala 2022

Getty Images Anna Wintour, Chefredakteurin der Vogue

