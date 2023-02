"Einfach nur traurig": Klaute dieses Model Doja Cats Look?

Klaut dieses amerikanische Model Doja Cats (27) Look? Im vergangenen Monat zog die "Woman"-Interpretin mit einem ausgefallenen Outfit alle Blicke auf sich: Die Rapperin trug ein rotes Kleid und ließ dazu ihren Körper rot bemalen und mit über 30.000 Kristallen bekleben. Selbst ihr Gesicht und der kahl rasierte Kopf waren vollständig bedeckt. Die Internet-Bekanntheit Haley Kalil (30) taucht nun in New York ebenfalls im glitzernden Alien-Look auf. Ihre Fans sind enttäuscht vom Doja-Kostüm.

"Ich habe mich in Doja verwandelt", gibt die Beauty auf Instagram zu. Sie habe das ausgefallene Styling der Rapperin in Paris bewundert und unbedingt selbst ausprobieren wollen. Dieses Abenteuer, bis hin zum mühsamen Abpellen der Farbschicht, teilte sie auf mehreren Plattformen. Auch wenn Haley zugibt, wer sie dazu inspiriert hat, ist das Internet nicht gerade erfreut! "Das ist einfach nur traurig", lautet ein Kommentar. "Wäre es schlimm, wenn ich mich als Clown verkleide und einen Kuchen nach ihr werfe?", fragt ein anderer.

Die 30-Jährige rechtfertigte ihre Entscheidung vorab mit: "Jeder sollte mindestens einmal im Leben so etwas Verrücktes tragen!" Doch selbst ein Fan, der ihren Look gelungen findet, stellt klar: "Ich wünschte, du hättest dich bemüht, einen eigenen Look zu kreieren […]. Du bist kreativ genug! Ich will sehen, was deine Vision ist!"

BFA / ActionPress Haley Kalil, New York 2023

Action Press / Veeren -Christophe Clovis / Best Doja Cat auf der Pariser Fashion Week im Januar 2023

Getty Images Haley Kalil, Model

