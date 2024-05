Auf Straße angeriffen: Filmstar Steve Buscemi ist in Klinik

Steve Buscemi (66) erlebte auf den Straßen New York Citys eine beängstigende Situation. Wie sein Pressesprecher gegenüber The Sun bestätigt, griff ein kräftiger Mann den Schauspieler wahllos an. "Steve wurde in Midtown angegriffen, ein weiteres Opfer einer zufälligen Gewalttat in der Stadt", ärgert sich der Vertreter. Der "Kindsköpfe"-Darsteller musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schlimm die Verletzungen waren, offenbarte der Sprecher nicht. Doch Steve scheint sich zu erholen: "Es geht ihm gut und er bedankt sich für die guten Wünsche, obwohl es für alle unglaublich traurig ist, dass ihm das passierte, während er durch die Straßen von New York lief."

Augenzeugen konnten den Vorfall beobachten und berichten dem Magazin, was sich zutrug. "Ich sah, dass er mit einer Frau zusammen war, und dann sah ich durch die Ecke des Fensters, wie er stolperte und rückwärts fiel", berichtet einer der Anwesenden. Den Angreifer konnte er nicht sehen. Steve rappelte sich aber wohl direkt wieder auf: "Er ist sofort wieder aufgestanden und in die entgegengesetzte Richtung gelaufen." Die Polizei scheint in dem Fall bereits zu ermitteln. Den Medienberichten zufolge wurde ein Fahndungsblatt veröffentlicht, das einen auffällig bärtigen Verdächtigen sucht.

Steve dürfte den meisten Filmfans an der Seite von Comedystar Adam Sandler (57) bekannt sein. Er spielte nicht nur in beiden "Kindsköpfe"-Filmen mit, sondern war auch in den Streifen "Airheads", "Chuck und Larry – Wie Feuer und Flamme" sowie "Ridiculous 6" zu sehen. Der US-Amerikaner wirkte aber auch in ganz anderen Produktionen mit – er übernahm beispielsweise Rollen in den Serien "Fargo" und "Die Sopranos" Rollen. Als Synchronsprecher ist der 66-Jährige zudem in "Die Monster AG" und "Hotel Transsilvanien" zu hören.

Getty Images Steve Buscemi in New York City, Juli 2023

Getty Images Steve Buscemi und Adam Sandler

