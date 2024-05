Ruby O. Fee zeigt beim Filmfest in Cannes ihre Hammer-Kurven

Ruby O. Fee (28) beweist, dass sie mit den Hollywoodstars locker mithalten kann! Die Schauspielerin mischt sich derzeit an der französischen Riviera beim Filmfestival Cannes unter die Stars und Sternchen der internationalen Filmbranche. Mit ihrem Outfit zieht sie alle Blicke auf sich – ihr silbernes Kleid mit tiefem Ausschnitt und Schlitz am Bein betont ihre Kurven. Dazu trägt sie ihr Haar offen im Wet Look sowie eine schlichte Halskette. An ihrer Seite steht natürlich ihr Liebster Matthias Schweighöfer (43), der einen schwarzen Anzug mit breiten Schulterpolstern und weiten Hosenbeinen trägt. Um den Retro-Look komplett zu machen, trägt er eine kleine, runde Brille mit getönten Gläsern.

Dass die beiden Hollywood-Glamour versprühen, ist kein Wunder. Immerhin leben die Schauspieler nun schon seit einiger Zeit in den Vereinigten Staaten – Matthias verfolgt dort nach Erfolgen wie "Army of Thieves" und "Oppenheimer" immer mehr internationale Projekte. Doch obwohl sie beide zwischen Los Angeles und Deutschland hin und her fliegen, teilen sie sich keinen gemeinsamen Wohnsitz. "Das hat auch Vorteile, weil du den anderen vermissen kannst. Getrennte Wohnungen sind gut für die Liebe", erklärte der Schauspieler diese Entscheidung gegenüber Bunte.

Apropos Liebe: Bei Matthias und Ruby soll nach wie vor alles rosig aussehen. Seit mehr als vier Jahren sind die beiden schon liiert. Ende des vergangenen Jahres brachte der "Vaterfreuden"-Star die Gerüchteküche so richtig zum Brodeln, indem er die "Bibi & Tina"-Darstellerin anscheinend aus Versehen als seine "Frau" bezeichnete. Ob er aber tatsächlich eine Hochzeit geplant hat, behält er lieber für sich: "Lasst euch überraschen, es bleibt spannend." Theoretisch stünde einem Jawort aber nichts im Weg – auch mit seinen Kids soll Ruby ein gutes Verhältnis pflegen.

Getty Images Matthias Schweighöfer beim Filmfestival in Cannes 2024

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee beim Filmfestival in Cannes 2024

