Prinz Gustav und Prinzessin Carina verraten den Babynamen!

So heißt der neue Familienzuwachs von Prinz Gustav (55) und Prinzessin Carina (55)! Die Sayn-Wittgenstein-Berleburg-Royals wurden Ende April zum zweiten Mal Eltern. Laut Hello! verkündete ein Sprecher des Paares nun, wie die kleine Tochter heißt: Demnach hört der royale Spross auf den Namen Prinzessin Mafalda. Der Name bedeutet "mächtig im Kampf" und ist eine andere Version des üblichen Namens Matilda.

Die kleine Mafalda wurde am 26. April mithilfe einer Leihmutter in den USA geboren. Auch das erste Kind von Prinz Gustav und Carina wurde bereits auf diese Weise auf die Welt gebracht: Prinz Gustav Albrecht erblickte im vergangenen Jahr das Licht der Welt und feiert schon bald seinen ersten Geburtstag.

Prinz Gustav und Prinzessin Carina gehören dem dänischen Königshaus an. Gustav ist der Sohn von Prinzessin Benedikte (80) und ein Cousin des jetzigen Königs, König Frederik X. (55). Carina war vor ihrer royalen Hochzeit eine US-amerikanische Buchautorin und arbeitete auch als Model. Im Juni 2022 gaben sie sich bei einer romantischen Zeremonie das Jawort.

Getty Images Prinzessin Carina und Prinz Gustav

Getty Images Prinz Gustav im Mai 2014

