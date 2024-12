So feiern Prinz Gustav und Prinzessin Carina Weihnachten

Für Prinz Gustav (55) und seine Ehefrau Carina (56) zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist es in diesem Jahr wohl ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Vergangenes Jahr saßen sie noch zu dritt unter dem Weihnachtsbaum. Nun feiern sie gemeinsam mit ihrer im April geborenen Tochter Mafalda das erste Mal als vierköpfige Familie. Die konkreten Pläne für die Feiertage bestätigte jetzt ein Sprecher des Paares gegenüber der dänischen Zeitung Billed Bladet: "Prinz Gustav und Prinzessin Carina werden Weihnachten mit ihren Kindern auf Schloss Berleburg feiern."

Wie auch schon ihr einjähriger Bruder, Prinz Gustav Albrecht, wurde die kleine Prinzessin durch eine Leihmutterschaft in den Vereinigten Staaten, der Heimat von Carina, geboren. Seit seiner Geburt war der Säugling schon viel unterwegs: Neben Besuchen bei seiner königlichen Familie in Dänemark verbrachten die Eltern immer wieder auch Zeit in Deutschland, wo Mafalda auch Ende August auf dem Familienanwesen in Nordrhein-Westfalen getauft wurde.

Der Liebe von Gustav und der US-Amerikanerin wurden in der Vergangenheit viele Steine in den Weg gelegt: Der 55-Jährige ist der älteste Sohn von Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Prinzessin Benedikte (80). Aufgrund von Carinas bürgerlicher Herkunft hatten der deutsche Unternehmer und seine Liebste über 20 Jahre dafür kämpfen müssen, einander heiraten zu dürfen. Schuld daran war das Testament seines Großvaters, der strenge Regeln bezüglich des Einheiratens in die adelige Familie aufgestellt hatte. 2022 war es dann aber endlich so weit, und der Neffe von Königin Margrethe (84) und seine Auserwählte gaben sich das Jawort.

ActionPress Prinzessin Carina und Prinz Gustav auf ihrer Hochzeit im Juni 2022

ActionPress Prinz Gustav und seine Ehefrau Carina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

