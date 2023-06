Prinz Gustav und Prinzessin Carina wurden erstmals Eltern!

Süße Baby-News von den dänischen Royals! Prinz Gustav (54) und Prinzessin Carina (54) hatten in ihrer Beziehung schon einige Hürden nehmen müssen. Aufgrund Carinas bürgerlicher Herkunft hatten die beiden über 20 Jahre dafür kämpfen müssen, einander heiraten zu dürfen. Im vergangenen Jahr war es dann aber endlich so weit und der Neffe von Königin Margrethe und seine Liebste gaben sich das Jawort. Und nun gibt es einen weiteren Grund zur Freude: Gustav und Carina haben ihr erstes Kind bekommen!

Das gab das dänische Königshaus nun in einer Erklärung im Namen des Paares preis: "Der neugeborene Prinz wurde mithilfe einer Leihmutter in den Vereinigten Staaten geboren." Gustav und Carina seien beide bei der Geburt dabei gewesen. Der kleine Prinz trägt den Namen Gustav Albrecht und alle seien wohlauf.

Für die Leihmutter entschied sich das Paar wohl aufgrund ihres Alters, wie All In berichtete. "Prinzessin Carina und Prinz Gustav sind sehr glücklich und dankbar für diese Möglichkeit und danken allen Beteiligten, die geholfen haben, einen legalen Weg zu finden", hieß es in einer älteren Erklärung des Königshauses.

Prinz Gustav im Mai 2014

Prinz Gustav und Carina Axelsson im April 2010

Prinzessin Carina und Prinz Gustav im Juni 2011

