"Ego": Victoria Justice bricht Schweigen zu Dan Schneider

2021 wurden erste Stimmen laut, die behaupten, dass der Drehbuchautor Dan Schneider seine Kinderstars sexuell missbraucht haben soll. Auch Victoria Justice (31) hatte ihren Durchbruch mit der von ihm erfundenen Nickelodeon-Serie "Victorious". In einem Interview mit dem Magazin Marie Claire äußert sich die Schauspielerin nun erstmals zu den Anschuldigungen gegen den Produzenten des Senders und zu der dazugehörigen Dokumentarreihe "Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV". "Etwas, das in der Dokumentation sehr deutlich wurde, ist, dass Dan ein sehr großes Ego hatte, und manchmal vernebelte dieses Ego sein besseres Urteilsvermögen und beeinflusste die Art und Weise, wie er Leute behandelte", erklärt Victoria wage.

Victoria verurteile Dan zwar, trotzdem sei ihre Beziehung zu ihm komplex. Im weiteren Gespräch mit dem Magazin erinnert sie sich: "Ich habe ihn kennengelernt, als ich zwölf Jahre alt war, und er ist die Person, die mir diesen großen Durchbruch verschafft hat." Außerdem ist sich die "Treat Myself"-Interpretin sicher: "Wahrscheinlich wäre ich nicht da, wo ich heute bin, wenn er nicht gewesen wäre und etwas in mir gesehen hätte." Dafür sei die Beauty ihm immer "dankbar".

Nachdem der Veröffentlichung der Doku entschuldigte sich Dan in einem Youtube-Video bei den betroffenen Personen: "Ich wünschte, ich könnte zurückgehen, vor allem in die früheren Jahre meiner Karriere und die Größe und die Erfahrung mitbringen, die ich jetzt habe und einfach einen besseren Job machen." Diese Entschuldigung scheinen ihm aber viele nicht abzukaufen. Giovonnie Samuels und Bryan Hearne, zwei Schauspieler der Serie "All That", reagierten auf Discovery+ auf das Statement und brachen dabei in Gelächter aus.

Getty Images Victorious Cast bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2014

Getty Images Dan Schneider, 2011

