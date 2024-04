Unglaubwürdige Entschuldigung: Dan Schneider wird kritisiert

In derDokuserie "Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV" werden die Schattenseiten im Umgang mit Kinderdarstellern in diversen Produktionen des Kindersenders Nickelodeon beleuchtet. Mittelpunkt der schweren Anschuldigungen ist der Produzent Dan Schneider. Statt die Vorwürfe zu leugnen, entschuldigte sich der 58-Jährige in einem Video bei den Betroffenen. Vor einigen Stunden wurde eine Bonus-Episode veröffentlicht, in der Giovonnie Samuels und Bryan Hearne – zwei Schauspieler der Comedy-Serie "All That" – nun auf die öffentliche Entschuldigung des TV-Produzenten reagieren. Die ehemaligen Kinderstars scheinen Dan die Entschuldigung nicht abzunehmen: Während sie den Worten des 58-Jährigen lauschen, brechen die beiden in Gelächter aus.

Auf Nachfrage, was denn so lustig gewesen sei, erklärt Bryan: "Wenn ich ehrlich sein darf, war Dan ja vor der ganzen Sache selbst mal Schauspieler. Ich denke, dass er aus dieser Zeit noch ein paar Tricks auf Lager hatte und uns eine schöne Vorstellung geboten hat." Vor allem den Zeitpunkt von Dans Statement hält der "All That"-Darsteller für heuchlerisch: "Wo waren all diese Entschuldigungen, als das Buch von Jennette McCurdy herauskam?" Dabei bezieht sich Bryan auf die Memoiren des iCarly-Stars, in denen sie behauptete, vom Sender ausgebeutet worden zu sein.

In dem YouTube-Video brachte Dan eine Reihe an Entschuldigungen hervor. In dem Statement erklärte er unter anderem: "Ich wünschte, ich könnte zurückgehen, vor allem in die früheren Jahre meiner Karriere und die Größe und die Erfahrung mitbringen, die ich jetzt habe und einfach einen besseren Job machen." Auch einige der gescripteten Witze, die er früher in den Kindershows für angemessen hielt, würde er heute lieber herausschneiden wollen.

Getty Images Dan Schneider erhält den Preis fürs Lebenswerk bei den Kids' Choice Awards 2014

Getty Images Dan Schneider, 2011

