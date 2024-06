Nickelodeon-Skandal: Auch Kel Mitchell bricht sein Schweigen

Kel Mitchell wirkte als Jugendlicher in der Nickelodeon-Comedy-Serie "All That" mit. Nun erinnert sich der Schauspieler an seine Zeit am Set zurück – die wohl nicht immer nur rosig war. Vor allem mit Dan Schneider habe es gekracht. Das verrät er im "Baby, This is Keke Palmer"-Podcast: "Er und ich sind wegen der Richtung, in die sich die Figur entwickelte, irgendwie aneinandergeraten. Ich erinnere mich, dass Dan und ich eines Tages einen heftigen Streit hatten und er mich aufforderte, mit ihm in sein Zimmer zu gehen", sinniert der Comedian und fügt hinzu: "Und dann fing er an, durchzudrehen: Er brüllte plötzlich all diesen wahnsinnigen Kram."

Zu diesem Zeitpunkt war Kel im Teenageralter. Um weitere Auseinandersetzungen zu vermeiden, fasste der heute 45-Jährige damals den Entschluss, der Show und Dan den Rücken zuzukehren. "Ich dachte mir, entweder kämpfen wir oder ich verlasse die Sendung. Und das ist das, was ich gemacht habe – ich habe das Format verlassen", erklärt der gebürtige US-Amerikaner gegenüber Keke Palmer (30).

Neben Kel äußerten sich bereits einige weitere Nickelodeon-Stars zu Dans Verhalten am Set. Dies wurde in der Doku-Serie "Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV" ebenfalls thematisiert. Auch Victoria Justice (31), die ihren Durchbruch mit der Nickelodeon-Serie "Victorious" feierte, machte ähnliche Erfahrungen wie Kel. "Etwas, das in der Dokumentation sehr deutlich wurde, ist, dass Dan ein sehr großes Ego hatte. Manchmal vernebelte dieses Ego sein besseres Urteilsvermögen und beeinflusste die Art und Weise, wie er Leute behandelte", behauptete die Sängerin gegenüber Marie Claire.

Getty Images Dan Schneider erhält den Preis fürs Lebenswerk bei den Kids' Choice Awards 2014

Getty Images Victoria Justice, Musikerin

