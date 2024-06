Weitere Nickelodeon-Stars packen zum Skandal des Senders aus

Zu Beginn des Jahres machte Drake Bell (37) öffentlich, dass er in seiner Jugend beim Fernsehsender Nickelodeon sexuell missbraucht wurde. Nun brechen weitere Nickelodeon-Stars ihr Schweigen und sprechen über ihre Erfahrungen. Der "All That"-Star Kel Mitchell (45) erinnert sich im "Baby, This is Keke Palmer"-Podcast: "Er und ich sind wegen der Richtung, in die sich die Figur entwickelte, irgendwie aneinandergeraten. [...] Und dann fing er an, durchzudrehen: Er brüllte plötzlich all diesen wahnsinnigen Kram." Was Ariana Grande (30) und Victoria Justice (31) dazu sagen, erfahrt ihr im Promiflash-Video.



