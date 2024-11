Sieg für Dan Schneider: Verleumdungsklage wird fortgeführt

Dan Schneider erlangte einen ersten Sieg in seiner Verleumdungsklage gegen die Macher von "Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV". In der Dokumentation wurden die Schattenseiten der Produktion mehrerer Nickelodeon-Serien dargestellt. Dabei wurde unter anderem Dan Schneider beschuldigt, Kinderstars damals sexuell belästigt zu haben. Der Produzent hat infolge dieser Anschuldigungen eine Verleumdungsklage eingereicht, da die Macher der Show ihm fälschlicherweise unterstellt haben sollen, dass er ein Kinderschänder sei. Laut TMZ entschied nun ein Richter, dass der gerichtliche Prozess fortgesetzt werden kann.

Anwälte von Warner Bros. Discovery und Sony Pictures Television, gegen die die Klage unter anderem eingereicht wurde, hatten versucht, sie mit dem Argument abweisen zu lassen, dass der Film Dan nicht direkt des sexuellen Missbrauchs beschuldige. Laut dem Gericht habe die Klage allerdings Bestand. Der Richter führte laut dem Blatt an, dass ein "vernünftiger Zuschauer zu dem Schluss kommen könnte, dass die Dokumentation schädliche Andeutungen über sein Verhalten mache." Deshalb hätte der 58-Jährige einen Anspruch auf einen Prozess, der möglicherweise zu einem für ihn günstigen Urteil führen könnte.

Im Mai dieses Jahres wurde veröffentlicht, dass der US-Amerikaner gerichtlich gegen die Doku-Serie vorgehen wolle. Laut dem Magazin behauptete Dan, dass in "Quiet on Set" manipulative Schnitttechniken verwendet wurden, die ihn in Verbindung mit zwei verurteilten Kindersexualstraftätern bringen, die an einigen der gleichen Shows gearbeitet hatten. Trotzdem hatte sich der Drehbuchautor, der an Serien wie "Victorious" mitwirkte, bereits in der Vergangenheit für sein unangebrachtes Verhalten am Set entschuldigt. Dieses soll laut ihm allerdings in keiner Weise strafbar gewesen sein.

Getty Images Dan Schneider erhält den Preis fürs Lebenswerk bei den Kids' Choice Awards 2014

Getty Images Dan Schneider, 2011

