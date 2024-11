Saoirse Ronan und Co.: Promi-Damen glänzen bei Elle Women

Für Elles "Women in Hollywood"-Feier putzten sich die Stars ganz schön heraus. Seite an Seite strahlten prominente Damen wie Saoirse Ronan (30), Demi Moore (62), Julianne Moore (63) und Selena Gomez (32) bei der Veranstaltung in Beverly Hills. Saoirse Ronan betrat den Teppich in einem sandfarbenen, trägerlosen Kleid von The Row, das sie mit schwarzen Riemchenschuhen kombinierte. Ihr Haar trug die "Little Women"-Schauspielerin hochgesteckt, was einen uneingeschränkten Blick auf ihr neutrales Make-up ermöglichte.

Demi Moore, die zuletzt mit ihrem Film "The Substance" Kritiker begeisterte, posierte in einem goldschimmernden Kleid von Ralph Lauren (85), das ihr vom Kinn bis auf den Boden reichte. Ihr fast hüftlanges Haar trug die "Ghost – Nachricht von Sam"-Darstellerin leicht gewellt und über die rechte Schulter geschwungen, wodurch ihre baumelnden Ohrringe sichtbar waren. Zusammen mit der "Breakout"-Schauspielerin Mikey Madison, die durch ihre Rolle in dem Film "Anora" gerade in aller Munde ist, lächelte Demi in die Kamera. Auch Mikey glänzte in einer eleganten Robe von Ralph Lauren. Ihr weißes Kleid bildete einen wunderschönen Kontrast zu den schwarzen Haaren der 25-Jährigen.

Julianne Moore zog die Blicke in einem langärmligen, roten Gewand auf sich, das ihren hellen Teint hervorhob. Die Oscar-Preisträgerin trug ihr rotes Haar für das Event glatt und hatte ein leichtes Make-up aufgetragen, das ihr mit einem Hauch von Rouge auf den Wangen eine jugendliche Frische verlieh. Neben ihr posierte Victoria Justice (31) in einem schwarzen, trägerlosen Kleid, zu dem sie silbernen Schmuck kombinierte. Die Haare der "Victorious"-Schauspielerin thronten in einem lockeren Dutt auf ihrem Kopf, bis auf ein paar Strähnen, die ihr Gesicht umrahmten.

Getty Images Schauspielerinnen Mikey Madison und Demi Moore bei der "ELLE 2024 Women in Hollywood"-Feier

Getty Images Schauspielerinnen Victoria Justice und Julianne Moore auf der "ELLE 2024 Women in Hollywood"-Feier

