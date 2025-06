Tradition gebrochen: Antoine Griezmann erneut Vater geworden

Fußballstar Antoine Griezmann (34) kann sich über Nachwuchs freuen: Der französische Fußballstar und seine Frau Erika Choperena haben vor wenigen Tagen ihr viertes Kind willkommen geheißen, wie Antoine auf Instagram bekanntgab. "Gestern, am 15. Juni, wurde Shai Griezmann Choperena geboren, das fehlende Teil in unserem Puzzle", schrieb er zu einem Foto, das die Hände seiner vier Kinder zeigt. Eine Besonderheit: Anders als ihre älteren Geschwister Mia, Amaro und Alba – die alle am 8. April Geburtstag haben – kam Shai an einem anderen Datum zur Welt und bricht damit die bisherige Familientradition.

Zum Zeitpunkt der Geburt seiner jüngsten Tochter war Antoine leider nicht vor Ort. Der Star von Atlético Madrid stand am selben Tag bei der Klub-WM in den USA auf dem Platz. Während seine Mannschaft mit 0:4 gegen Paris Saint-Germain unterlag, verpasste er den besonderen Moment der Geburt seiner Kleinen. Trotz der Abwesenheit des Familienvaters war die Freude im Hause Griezmann-Choperena riesig. Mit ihrer Ankunft ist das Quartett, das der Fußballprofi mit seiner Frau großzieht, komplett.

Zwar bricht die kleine Shai die Tradition, dass alle Kinder von Antoine und Erika am gleichen Tag geboren wurden, dafür fällt ihr Geburtstag aber trotzdem auf ein ganz besonderes Datum. Ihre Eltern sind seit vielen Jahren ein Paar und gaben sich 2017 das Jawort. Um genau zu sein, am 15. Juni, dem gleichen Tag, an dem ihr vierter gemeinsamer Nachwuchs acht Jahre später das Licht der Welt erblickte.

Instagram / antogriezmann, Judit Cartiel/Getty Images Collage: Antoine Griezmann und seine Kinder

Instagram / antogriezmann Die Hände von Antoine Griezmanns Kindern, 2025

Getty Images Fußball-Star Antoine Griezmann