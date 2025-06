Bonnie Blue und Andrew Tate haben umstrittene Podcast-Pläne

Unternehmer und ehemaliger Kickboxer Andrew Tate und OnlyFans-Star Bonnie Blue sorgen für Schlagzeilen, nachdem sie eine gemeinsame Podcast-Folge angekündigt haben. Die beiden, bekannt für ihre umstrittenen Ansichten und Aktionen, veröffentlichten auf ihren Instagram-Kanälen Bilder von den Aufnahmen. Andrew bezeichnete Bonnie mit provokativen Worten als das "Endergebnis des Feminismus", während Bonnie mit einem Hinweis auf ihre Bekanntheit in der Erwachsenenunterhaltungsindustrie konterte. Der genaue Veröffentlichungstermin der Folge bleibt unklar, doch die Ankündigung löste hitzige Diskussionen in den sozialen Medien aus.

Während einige das Zusammentreffen der beiden als toxische Kombination kritisierten, äußerten andere gemischte Gefühle. Einige Fans warfen Andrew vor, Bonnie nach dem Gespräch diskreditiert zu haben, was für sie jedoch letztlich positive Aufmerksamkeit brachte. Andere kritisierten Bonnies Auftritt aufgrund von Andrews Vergangenheit und laufenden Ermittlungen gegen ihn, die von Menschenhandel bis hin zu Geldwäsche reichen. Bonnie selbst zeigte sich indessen gelassen und teilte Videomaterial von einer Reise nach Rumänien, allerdings ohne den genauen Zweck zu verraten.

Andrew hat sich durch seine Manifeste im Internet, vor allem im sogenannten "Manosphere"-Bereich, eine starke Anhängerschaft aufgebaut und gilt als kontroverse Figur, die nicht zuletzt wegen zahlreicher Strafvorwürfe, darunter Menschenhandel, stark in der Kritik steht. Bonnie wiederum sorgte unter anderem mit ihrem Versuch, 1057 Männer an einem Tag zu treffen, für Schlagzeilen und hat sich einen Ruf in der Welt der Erwachsenenunterhaltung erarbeitet. Kürzlich berichtete "The Sun", dass sie möglicherweise wegen eines weiteren gewagten Projekts auf OnlyFans gesperrt wurde, was derzeit ihre beruflichen Möglichkeiten einschränken könnte.

Collage: Instagram / bonnieblue, Getty Images Collage: Bonnie Blue und Andrew Tate

Getty Images Andrew Tate, Ex-Kickboxer

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star