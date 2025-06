GNTM-Finalisten ziehen Bilanz: So haben sie die Show erlebt

Das Finale der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel steht kurz bevor – und die Finalistinnen und Finalisten blicken heute auf eine intensive Zeit voller Höhen und Herausforderungen zurück. Daniela, Zoe, Magdalena, Moritz, Jannik und Pierre berichteten nun bei einer Pressekonferenz gegenüber Promiflash von ihren Erfahrungen in der Show. Während Daniela zugab, dass die Herausforderung größer war, als sie es erwartet hatte, zeigte sich Zoe begeistert: "GNTM ist das Beste, was ich für mich für meine persönliche Reise hätte machen können." Die Teilnahme habe sie gestärkt und reifen lassen, ergänzte sie. Auch Magdalena bezeichnete die Zeit rückblickend als wertvoll: "Es war im Nachhinein viel schöner, als ich es mir gedacht habe." Für Moritz war der Wettbewerb eine Folge unerwarteter Erfahrungen – er ließ alles auf sich zukommen, ohne große Erwartungen im Gepäck.

Jannik hingegen hatte von Anfang an ein gutes Gespür dafür, was ihn erwarten würde. Er erklärte, dass er Heidi Klum (52) und die Show zu keinem Zeitpunkt unterschätzt habe: "Ich wusste ungefähr, was auf mich zukommen wird." Auch Pierre zeigte sich zufrieden und sprach von einem Gefühl der Freiheit, das ihn durch die Reise begleitet habe: "Ich wollte schon eine geile Zeit dort haben und habe eine geile Zeit dort bekommen." Daniela hingegen räumte ein, dass sie einige Dinge unterschätzt habe – besonders den Druck und die langen Stunden im Make-up und am Set. Trotzdem zeigte sie sich stolz darauf, die Erfahrungen gemeistert zu haben: "Es war schon eine viel größere Challenge als gedacht, würde ich sagen."

Die Finalistinnen und Finalisten blicken nicht nur stolz auf ihre persönliche Entwicklung zurück – auch mit dem Verlauf und der Darstellung der 20. Jubiläumsstaffel zeigen sie sich zufrieden. Zwei von den sechs Models werden gewinnen und sich nicht nur über das Cover der Harper's Bazaar, sondern auch über ein Preisgeld von jeweils 100.000 Euro freuen dürfen. Am Donnerstag, den 19. Juni 2025, steigt das Finale live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Wer am Ende triumphiert, bleibt spannend – doch eines ist sicher: Alle sechs haben bereits jetzt ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte geschrieben.

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Zoe beim Cover-Shooting der Harper's Bazaar, 2025

ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum und die GNTM-Kandidaten

