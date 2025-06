"Bridgerton"-Star Simone Ashley aus Brads Film "F1" gecuttet

Beim Großen Preis von Monaco Ende Mai 2025 strahlte Simone Ashley (30) mit der Sonne um die Wette und zog mit ihrem glamourösen Auftritt bei den Formel-1-Rennen alle Blicke auf sich. Anlass war die Promotion für den neuen Kinofilm "F1" der Bridgerton-Bekanntheit, ein Sportdrama, in dem Brad Pitt (61) in der Hauptrolle glänzt. Doch nun, wenige Tage vor dem Kinostart am 25. Juni, sorgt eine überraschende Wendung für Schlagzeilen: Simone Ashleys Szenen haben es nicht in die Schlussfassung des Films geschafft. Das berichtet Regisseur Joseph Kosinski gegenüber People.

"Das passiert bei jedem Film, man muss immer mehr drehen, als man letztendlich verwenden kann. Es gab zwei oder drei Handlungsstränge, die es letztendlich nicht in den endgültigen Schnitt geschafft haben", erklärt der Filmemacher gegenüber dem Newsportal. Dieses Mal traf es Simone. Obwohl sie bei den Dreharbeiten mehrfach von Paparazzi abgelichtet wurde, bleibt ihr Auftritt im Film auf einen kurzen, stummen Moment beschränkt. Joseph betont jedoch, dass die Entscheidung keinesfalls mit ihren Fähigkeiten als Schauspielerin zusammenhing und lobt sie: "Simone ist ein unglaubliches Talent."

Im März dieses Jahres machte Simone auch abseits der Filmwelt Schlagzeilen. Nachdem sie ihre Beziehung zu Tino Klein 2023 erstmals öffentlich gemacht hatte, verkündete Simone im Podcast "Woman’s Hour" ihre Rückkehr ins Single-Leben. "Es ist irgendwie ironisch, dass ich gerade eine romantische Komödie promote und seit Januar in meiner Single-Ära bin", verriet sie ehrlich und betonte zugleich: "Ich konzentriere mich also auf mich selbst, meine Arbeit und mein Selbstvertrauen."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Simone Ashley und Brad Pitt

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin