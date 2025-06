Idol Moon Taeil bekennt sich wegen Vergewaltigung schuldig

Moon Taeil (31) drohen ernsthafte Konsequenzen: Das ehemalige Mitglied der gefeierten K-Pop-Gruppe NCT hat sich heute vor Gericht der schweren Vergewaltigung schuldig bekannt. Der Vorfall ereignete sich im vergangenen Juli und involvierte neben Taeil zwei weitere Männer, die zusammen eine alkoholisierte Frau missbraucht haben sollen. Taeil habe bei der zuständigen Polizei bereits Selbstanzeige eingereicht – seine Verteidigung bat deshalb um ein milderes Strafmaß. "Taeil hat bei der Polizei eine Selbstanzeige eingereicht. Er hat auch den schwierigen Prozess der Einigung mit dem Opfer, das Chinesin ist, durchlaufen und sogar ein Schreiben des Opfers erhalten, in dem es erklärt, dass es keine weitere Bestrafung wünscht", erklärte sein Rechtsbeistand, wie unter anderem Hindustan Times berichtet.

Die Staatsanwaltschaft in Seoul forderte heute am ersten Prozesstag eine Haftstrafe von sieben Jahren für Taeil. Vor Gericht wurden schreckliche Details des sexuellen Übergriffs bekannt. So trafen sich Taeil und die Männer mit dem mutmaßlichen Opfer, das aus China kommt, am 13. Juni 2024 gegen 2:33 Uhr nachts in einer Bar in Itaewon. Anschließend vergewaltigten die drei das bewusstlose Opfer zwischen 4:00 und 4:30 Uhr morgens. Die Urteilsverkündung ist für den 10. Juli angesetzt.

Taeil feierte mit der südkoreanischen Boyband NCT von 2016 bis 2024 weltweite Erfolge. Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe zog sich das Idol im August 2024 vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Im März wurde Anklage gegen Taeil und die beiden anderen Männer erhoben. Die Anschuldigungen und die damit verbundene öffentliche Aufmerksamkeit hatten nicht nur sein Karriereende, sondern auch erhebliche Diskussionen über moralische Standards in der K-Pop-Industrie zur Folge. So mussten beispielsweise Taeils Fans mit Entsetzen feststellen, dass der eigentlich ruhige Künstler nicht der ist, für den er sich ausgab.

Instagram / nct Moon Taeil, ehemaliges NCT-Mitglied

Getty Images Die NCT-127-Mitglieder Johnny, Haechan, Jaehyun, Taeyong, Doyoung, Mark, Yuta und Taeil

