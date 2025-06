Mehr Überwachungsvideos vom Geissens-Überfall veröffentlicht

Carmen Geiss (60) und ihr Ehemann Robert Geiss (61) wurden in ihrer Villa in Saint-Tropez Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Vier maskierte Männer mit Waffen drangen völlig überraschend ein, als das Reality-TV-Paar gerade einen entspannten Serienabend auf dem Sofa verbrachte. Neue Aufnahmen der Sicherheitskameras, die nun Bild vorliegen, zeigen den Albtraum, den die Geissens durchlebten. So ist in den Videos beispielsweise auch zu sehen, wie Carmen von einem der Angreifer gewürgt wurde, nachdem sie ihm die Maske vom Kopf gezogen hatte. Andere Clips zeigen, wie einer der Männer Robert eine Waffe an den Kopf hält, als er den Tresorcode von ihm verlangt.

Robert hatte noch versucht, die Täter in die Irre zu führen. "Ich versuchte, ihnen weiszumachen, dass wir den nicht kennen, da das Haus nur gemietet sei", berichtete der Unternehmer dem Blatt. Letztlich konnten die vier Männer 5000 Euro Bargeld sowie Schmuck und Handtaschen entwenden. Der Schaden beläuft sich wohl auf etwa 200.000 Euro. Die aktuellen Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen auch, wie Robert noch versucht, den Angreifern zu folgen. Später kommen die Hausmeister dazu – ihnen schildert Carmen, die am Kinn eine Schnittwunde erlitt, was passiert sei. "Wir haben gedacht, wir überleben das nicht", gestand sie dazu RTL.

Ob Robert und Carmen jemals in ihre Villa in Saint-Tropez zurückkehren, ist unklar. Doch in Sachen Sicherheit rüstete das Ehepaar nach dem Raubüberfall bereits auf. So engagierten sie ein Sicherheitsteam, das sie bewacht. Zudem soll auch eine Alarmanlage installiert werden. Vor dem schrecklichen Vorfall waren bereits 16 Kameras im Haus verteilt gewesen. Dank dieser kann vielleicht geklärt werden, wer hinter dem Angriff steckt. Auch dass einer der Männer eine Flasche Wein dabei trank, könnte ein ausschlaggebendes Detail bei ihrer Überführung sein. "Die Täter stanken nach Alkohol", schilderte Robert gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

Anzeige Anzeige

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025

Anzeige Anzeige