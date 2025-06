Sarah Jessica Parker weinte nach Kritik an ihrem Aussehen

Sarah Jessica Parker (60) hat in einem emotionalen Interview im Podcast "Call Her Daddy" über verletzende Kommentare zu ihrem Aussehen gesprochen, die sie während ihrer Zeit bei Sex and the City ertragen musste. Am vergangenen Mittwoch erzählte die Schauspielerin von einer besonders schwierigen Episode, bei der sie nach der Lektüre eines Zeitungsartikels über sich in Tränen ausbrach. "Es wurde mir berichtet, dass ein Magazin etwas wirklich Gemeines über mein Aussehen geschrieben hat", erklärte die Darstellerin. Sie habe daraufhin zwei Freunde angerufen und "schniefend" gefragt, warum jemand Freude daran finde, so etwas zu schreiben: "Es fühlte sich so absichtlich an."

Sarah, die von 1998 bis 2004 die beliebte Rolle der Carrie Bradshaw verkörperte, erklärte, dass sie damals weder auf diese Art öffentliches Feedback noch auf den persönlichen Angriff vorbereitet war. Obwohl soziale Medien noch keine Rolle spielten, setzten ihr die Meinungen über ihre Person stark zu. "Ich dachte immer, ich sei selbstbewusst, aber das stellte sich wirklich infrage, als ich so seziert wurde", gestand sie. Die nun 60-Jährige erinnert sich noch ganz genau daran, wie sie sich in dieser schwierigen Zeit fühlte und erklärte: "Das war wahrscheinlich ein echter Test für meine Bewältigungsmechanismen."

Vor einigen Wochen überraschte Sarah ihre Fans bereits mit einer ganz persönlichen Enthüllung: Sie wäre beinahe aus der Hauptrolle bei "Sex and the City" ausgestiegen. Im Podcast "Are You a Charlotte?" erzählte sie ihrer Kollegin Kristin Davis (60) von ihren Zweifeln nach dem Dreh des Piloten. "Ich dachte: 'Ich kann nicht in einer TV-Show sein. Ich glaube nicht, dass ich für dieses Leben gemacht bin'", schilderte die TV-Bekanntheit und gab zu, ihre Agenten sogar gebeten zu haben, sie aus dem Vertrag zu entlassen. Für HBO habe sie damals sogar angeboten, mehrere Filme zu drehen, um ihre Verpflichtungen einzuhalten. Doch schlussendlich kam alles anders und sie verkörperte die kultige Rolle dauerhaft.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Mai 2025

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall

Getty Images Kristin Davis und Sarah Jessica Parker, Mai 2025