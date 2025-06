43.500 Euro Schaden: So krass zerstörte P. Diddy Hotelzimmer

P. Diddy (55) steht in New York weiterhin wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht. Aktuell erhielt die Jury laut dem Stern-Magazin Einblicke in Dokumente zu Schäden, die in verschiedenen Hotels durch den Musiker entstanden sein sollen. Ein Hotel in Beverly Hills berechnete etwa 430 Euro für beschädigte Vorhänge und Teppiche, ein weiteres 820 Euro für Bettlaken und eine Tiefenreinigung, während ein anderes Hotel in New York knapp 40.500 Euro für die Reparatur eines Penthouses verlangte. Zuvor hatten mehrere Zeugen von exzessiven Partys berichtet, die der Rapper mit Drogen und mehrtägigen sexuellen Aktivitäten organisiert haben soll.

Neben den physischen Schäden an den Hotelzimmern wurden den Geschworenen auch Textnachrichten und Videos vorgelegt, die das Ausmaß der Vorwürfe verdeutlichen. Die Nachrichten dokumentieren beispielsweise Drogenbestellungen und Absprachen über intime Treffen, die teilweise mit Gewaltvorwürfen einhergingen. Besonders brisant ist der Austausch zwischen P. Diddys Assistentin und dessen damaliger Freundin Cassie Ventura (38), die in einem Gespräch deutlich machte, dass sie sich vor P. Diddy in einem verschlossenen Raum in Sicherheit bringen musste. Obwohl die Verteidigung des Rappers weiterhin behauptet, alle Teilnehmer solcher Veranstaltungen seien freiwillig dabei gewesen, zeichnen die vorgelegten Beweise ein differenzierteres Bild.

Der Musiker war einst eine der herausragenden Persönlichkeiten der Musikbranche und zählte zu den erfolgreichsten Produzenten und Rappern. Diese Ereignisse werfen jedoch einen dunklen Schatten auf das Bild des einst gefeierten Stars. Zuletzt sorgte P. Diddy bereits für Schlagzeilen während dieses Gerichtsverfahrens, als er sich bei der Präsentation von belastendem Videomaterial angeblich unangemessen verhielt.

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: P. Diddy und Cassie

