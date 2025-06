Ist diese hübsche Lady etwa Yasin Mohameds neue Freundin?

Yasin Mohamed (33), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, sorgt erneut für Aufsehen. Der als Single geltende Social-Media-Star hat angeblich eine neue Frau an seiner Seite. Dabei handelt es sich wohl um Alina Ranacher, die nicht aus der Reality-TV-Welt stammt, sondern als Personal Shopperin und Stylistin tätig ist. Mit einem Foto in seiner Story auf Instagram kurbelte Yasin selbst die Gerüchte an: Auf dem Bild hält er sie im Arm und beide strahlen über beide Ohren.

Augenzeugen berichteten, Yasin und Alina seien wenige Stunden zuvor Hand in Hand in München gesichtet worden. Laut diversen Medienberichten, wie unter anderem Trashandtalk, bummelten die zwei sogar küssend durch die Schellingstraße der bayerischen Hauptstadt. Ob zwischen den beiden mehr als nur eine unverbindliche Romanze läuft oder doch sogar eine Beziehung, ist jedoch nicht bekannt.

Yasin Mohamed hat sich in der Vergangenheit durch seine Teilnahme an Dating-Formaten einen Namen gemacht und ist für sein turbulentes Liebesleben bekannt. Anfang des Jahres war er unter anderem wegen eines Gerüchts Gesprächsthema, das Realitystar Sam Dylan (34) bei The 50 verbreitete. Laut ihm sollen Yasin und Kevin Schäfer miteinander intim geworden sein. Im Netz klärte Kevin später auf, dass beide sich lediglich beim CSD einen Kuss gegeben haben – mehr nicht.

Instagram / alina.ranacher Alina Ranacher und Yasin Mohamed, Juni 2025

Instagram / yasin_11 Yasin Mohamed, Realitystar

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar