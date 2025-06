Kayla Radomski bestätigt nun ihre Verlobung mit Jason Segel

Jason Segel (45) und Kayla Radomski (34) haben sich tatsächlich verlobt! Die Tänzerin bestätigte die frohe Nachricht nun mit einem emotionalen Instagram-Post. "Für immer Ja", schwärmte sie in ihrem Beitrag. Begleitet wurde der Satz von fünf zauberhaften Fotos der romantischen Überraschung. In einem blühenden Garten, umgeben von pinken und roten Blumen sowie griechischen Statuen, kniete Jason nieder, während Kayla sichtbar gerührt die Hände vor das Gesicht schlug. Nach dem romantischen Antrag zeigten sich die beiden sichtlich glücklich und genossen ein Candle-Light-Dinner mit Champagner.

Gestern kamen Gerüchte auf, dass Jason und Kayla den nächsten Schritt gewagt haben könnten. "Der Antrag fand im Rosengarten der Huntington Library statt und wurde von einem Fotografen festgehalten, den der Schauspieler engagiert hatte", erklärte eine Quelle gegenüber Daily Mail. Der How I Met Your Mother-Star und seine Liebste bestätigten die tollen Nachrichten nicht direkt – vermutlich wollten sie ihre Verlobung erst mal in Ruhe genießen. Nun ist die Katze aber aus dem Sack.

Die Liebesgeschichte von Jason und Kayla begann im Oktober 2023, als sie erstmals händchenhaltend bei einem Event fotografiert wurden. Schon wenig später feierten sie ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich der Golden Globes 2024, wo Jason für seine Rolle in der Apple TV+-Serie "Shrinking" nominiert war. In einem funkelnden, silbernen Kleid stand Kayla ihrem Partner damals stolz zur Seite. "Du bist einer der am härtesten arbeitenden Menschen auf diesem Planeten und verdienst die Welt. Mein Golden-Globe-Nominierter!", schwärmte die Tänzerin damals stolz von dem Schauspieler im Netz.

Getty Images Kayla Radomski und Jason Segel im Januar 2024

Instagram / kaylaradomski4 Jason Segel und Kayla Radomski

Instagram / kaylaradomski4 Kayla Radomski, Schauspielerin

