Neue "Germany Shore"-Staffel: Das ist der erste Kandidat

Das Rätsel ist gelüftet: Luigi Birofio (26), besser bekannt als "Gigi", wird in der neuen Staffel von Germany Shore zu sehen sein. Dies verkündet der Sender nun auf Instagram und präsentiert den Realitystar als ersten Teilnehmer des Formats. In einem humorvollen Video stellt sich der Teilnehmer selbst vor und verspricht, dass die Zuschauer sich auf unterhaltsame Momente einstellen können: "Und wer ist dabei? Ja, die Kirsche von der Kirschtorte. Aber sie wird nicht nur süß sein, sie wird auch ein bisschen verfault sein. Und deswegen, der eine oder andere kann sich auf was gefasst machen." Die neue Staffel der beliebten Reality-Show soll ab Herbst auf Paramount+ ausgestrahlt werden.

Die Fans des chaotischen und schlagfertigen C-Promis dürfen sich schon jetzt auf eine spannende Staffel freuen. Gigi, der durch zahlreiche Reality-Formate bereits für Schlagzeilen sorgte, scheint auch diesmal bereit, ordentlich für Wirbel zu sorgen. Der Sender selbst kommentierte die Ankündigung mit einem Augenzwinkern: "Ob das gut geht...?" Wer ihm in der Show Gesellschaft leisten wird, hat Paramount bisher noch nicht verraten. Die restlichen Kandidaten werden vermutlich in den kommenden Wochen bekannt gegeben, während die Dreharbeiten bereits auf Hochtouren laufen.

Nicht nur beruflich, auch privat lief es zuletzt für den TV-Star rund. Mit seiner aktuellen Freundin Vicky zeigte er sich kürzlich total verliebt auf Social Media und hatte sogar offenbart, bereits über ein gemeinsames Zuhause nachzudenken. "Wir renovieren beide erstmal unsere Immobilien zu Ende, dann schauen wir. Wir ziehen aber auf jeden Fall zusammen, wir wissen aber noch nicht, wohin", meinte Vicky gegenüber ihren Followern auf Instagram. Überstürzen wollen sie nichts, doch der nächste Schritt scheint fest eingeplant.

Anzeige Anzeige

Paramount "Germany Shore"-Logo

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky im März 2025

Anzeige