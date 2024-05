Diese Stars sollen in der Jury von "Das Supertalent" sitzen!

Die Jury für die kommende Staffel von Das Supertalent soll wohl feststehen. Laut Bild werden wie auch schon in der Staffel zuvor Dieter Bohlen (70), Bruce Darnell (66) und Ekaterina Leonova (37) nach neuen Talenten suchen. Unterstützt sollen sie dabei von Tony Bauer (28) werden. Der Komiker wird damit wohl Anna Ermakova (24) ersetzen, die im vergangenen Jahr noch hinter dem Jurypult saß. Angeblich soll Tony der absolute Wunschkandidat des Senders RTL gewesen sein.

Wirklich verwunderlich ist das nicht: Durch seine Teilnahme an der Show Let's Dance konnte der 28-Jährige große Beliebtheit erlangen. Selbst der sonst so kritische Juror Joachim Llambi (59) schien große Sympathien für Tony entwickelt zu haben. Als der gebürtige Dinslakener die Sendung aufgrund von gesundheitlichen Problemen vorzeitig verlassen musste, kullerten bei dem restlichen "Let's Dance"-Team einige Tränen. Auch die Zuschauer zeigten sich von Tonys Ausstieg sehr ergriffen. "Habe in den letzten paar Minuten mehr geflennt als in allen Staffeln zusammen", schrieb beispielsweise ein User auf X.

Tony ist bereits seit einigen Jahren in der Comedy-Szene aktiv. Seinen großen Durchbruch schaffte er 2022 in der "1Live-Comedy-Nacht XXL". Seit diesem Jahr ist die TV-Bekanntheit mit seinem ersten Soloprogramm "Fallschirmspringer" auf Tour. Auf seinen Social-Media-Kanälen gibt er seinen Fans zudem immer wieder Einblicke in seinen Alltag. Dazu gehört auch sein Leben mit dem Kurzdarmsyndrom. Seit seiner Kindheit leidet Tony unter dieser tückischen Krankheit. Um sein Überleben zu sichern, muss der Comedy-Star meistens einen Rucksack tragen, der ihn über einen Schlauch in der Brust mit den notwendigen Nährstoffen versorgt.

RTL / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Anna Ermakova, Ekaterina Leonova und Dieter Bohlen, "Das Supertalent"-Jury

RTL / Arya Shirazi Toni Bauer, "Let's Dance"-Kandidat 2024

