So feierten Samira und Serkan Yavuz Novas zweiten Geburtstag

Im Hause Yavuz gab es gestern Grund zu feiern! Denn die große Tochter von Samira (30) und Serkan Yavuz (31) zelebrierte ihren zweiten Geburtstag. Mama und Papa überraschten Nova zur Feier des Tages mit einer kleinen Sause à la Pretty in Pink. Die Dekoration spiegelte das Farbkonzept gekonnt wider: Sowohl Servietten und Girlanden als auch Luftballons und Kuchendekoration wurden alle in ähnlichen rosafarbenen Tönen gehalten. Ihre Follower nahm Samira dabei auf Instagram mit.

Für die Geburtstagsparty von Nova gab es natürlich auch eine superniedliche Torte. Darauf zu sehen ist Bobo Siebenschläfer. Die Hauptfigur einer Kinderbilderbuchreihe von Markus Osterwalder – und die kam offenbar supergut an! "Sie ist begeistert", schreibt Serkan in seiner Story. Schon im vergangenen Jahr durfte sich Nova über eine Motivtorte freuen. Am ersten Geburtstag hatte es eine zweistöckige Disney-Prinzessinnen-Torte für das Geburtstagskind gegeben, die mit vier Türmchen wie bei Rapunzel verziert war.

Aktuell haben Samira und Serkan so einige schöne Ereignisse zu feiern. Erst vor wenigen Tagen erblickte die zweite Tochter des Ehepaares das Licht der Welt. Die Kleine hört auf den Namen Valea Yaël Roya. Zweifachmama Samira widmete dem Nesthäkchen niedliche Zeilen und zeigte damit, wie stark die Familie aktuell im Babyglück schwelgt. "Mit jedem Atemzug, den du nimmst, und jedem Herzschlag, den du spürst, fließt die Liebe in unseren Herzen über und füllt jede Ecke unseres Seins mit unendlichem Glück", schreibt die 30-Jährige unter ihren Beitrag auf Social Media.

Instagram / samirayasminleila Nova, Tochter von Samira und Serkan Yavuz im Mai 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihrem Baby, Mai 2024

