Gibt "Temptation Island"-Mou hier etwa sein Fremdgehen zu?

Mou deutete bei Temptation Island bereits an, dass er sich in der Vergangenheit einige Fehltritte erlaubt hat. Ausgerechnet Nastasia Martinez, die behauptet, sie hätten etwas am Laufen gehabt, als Mou schon mit seiner jetzigen Freundin Vivien Tzouvaras zusammen war, ist sogar mit ihm in der Villa. In der aktuellen Folge der Realityshow spricht Mou jetzt erneut darüber: "Ich habe einfach zu viel Scheiße gebaut. Es gibt halt viele Sachen, die Vivi nicht so weiß, obwohl sie mir schon ein paar Sachen verziehen hat. Ist schon ordentlich." Er habe während seiner Zeit bei "Temptation Island" viel darüber nachgedacht und gemerkt, was für "ein Arschloch" er war.

Die Verführerin Sandra hakt daraufhin genau nach und will wissen, ob es stimmt, dass er etwas mit Nastasia hatte. Mou antwortet daraufhin nur: "Hund. Weißt du, was ich meine?", und scheint über sich zu reden. Später führt er weiter aus, dass er ihr hin und wieder auf Instagram geschrieben habe. Über ein Jahr sei das mittlerweile her – mit Vivien zusammen ist er aber schon seit 2020. "Warst du bei ihr zu Hause?", will Sandra daraufhin wissen. Auch der Frage weicht Mou eher aus und meint nur: "Einfach nur bescheuert." Für die Verführerin ist das Bestätigung genug.

Mou will seine Beziehung mit Vivien aber deswegen nicht aufgeben. Er hofft, dass die beiden einen Neuanfang starten können. Wenn seine Freundin ihn darauf ansprechen würde, würde er es nicht mehr abstreiten. "Wie ein Mann würde ich es sagen. Wenn man einen Fehler macht, muss man das gestehen, wenn man wirklich Reue zeigen will", betont der Göttinger.

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

