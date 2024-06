Chace Crawford enthüllt geheime Affären am "Gossip Girl"-Set

In der Serie Gossip Girl dreht sich alles rund um Romanzen und Intrigen an der glamourösen Upper East Side. Chace Crawford (38), der in dem Drama in die Rolle des Nate Archibalds schlüpft, verrät nun pikante Geheimnisse vom Set – denn auch hinter den Kulissen seien sich die Darsteller nähergekommen! Im Podcast "Call her Daddy" wird der Hottie gefragt, ob er jemals etwas mit einem Co-Star angefangen habe. Chaces ausweichende Antwort lautet: "Ich denke, solche Dinge sind unvermeidlich." Er sei auch nicht der einzige gewesen, bei dem es am "Gossip Girl"-Set heiß hergegangen sei. Der Serienstar wisse "absolut" von "geheimen" Affären zwischen anderen Darstellern.

"Man ist Teil dieser Show und ungefähr zwölf bis 14 Stunden am Set, und meistens ist dort eine ganze Reihe an interessanten Personen", berichtete der 38-Jährige weiter. Dabei geht Chace auch auf die Annahme ein, dass es wohl insbesondere anzügliche Szenen seien, welche die Schauspieler einander näherbringen würden: "Das ist der schlimmste Teil davon, wenn 60 Leute zuschauen." Stattdessen sei es die Zeit zwischen den Drehs gewesen, welche die Funken fliegen gelassen habe.

Aktuell geht der Schauspieler als Single durchs Leben. Das wolle Chace offenbar ändern, denn er habe sich sogar an Datingplattformen versucht – ohne Erfolg. "Es ist furchtbar!", berichtet er ebenfalls im "Call her Daddy"-Podcast. Die letzte bekannte Beziehung des "Twelce"-Stars war mit Rebecca Rittenhouse. Drei Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben.

Getty Images Die "Gossip Girl"-Crew 2007

Getty Images Chace Crawford und Rebecca Rittenhouse, Schauspieler

