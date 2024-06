Dieses Pärchen hat sich nach "Temptation Island" verlobt!

Auch in diesem Jahr testeten vier Paare bei Temptation Island ihre Treue – doch wie ging es nach der Zeit auf der Insel der Versuchung für sie weiter? Beim großen Wiedersehen mit Moderatorin Lola Weippert (28) hat vor allem ein Pärchen überraschende News zu verkünden: Mou und Vivien haben sich verlobt! "Unser Beziehungsstatus ist, dass wir auf jeden Fall in einer Beziehung und sogar verlobt sind. [...] Mou hat mir den Antrag gemacht, es war jetzt erst vor Kurzem – also schon eine Weile nach 'Temptation Island'", verrät die dunkelhaarige Beauty.

Die Verlobungsnews scheint für den ein oder anderen "Temptation Island"-Fan sicherlich überraschend zu sein, denn Mou kam nicht nur der Verführerin Sandra ziemlich nahe, auch gestand er Vivien beim finalen Lagerfeuer, eine Affäre mit Verführerin Nastasia gehabt zu haben – allerdings vor der Show. "Wir hatten es eigentlich verarbeitet. Wir haben bereits im Vorhinein gesagt, dass wenn wir 'Temptation Island' bestehen – und wir haben es auf unsere Art und Weise bestanden, wir sind als Paar rausgegangen – wäre das der nächste Schritt", so Vivien.

Die beiden Göttinger scheinen also das Experiment "Temptation Island" bestanden zu haben. Doch wie sieht es bei den anderen Paaren aus? Immerhin sorgte auch Josh für den einen oder anderen Schockmoment auf der Insel der Versuchung. "Wir haben uns zwei Wochen eingeschlossen und angefangen, unsere Emotionen, unsere Ängste [...] auf den Tisch zu packen. [...] Wir haben versucht, an unseren Problemen zu arbeiten. [...] Nach den zwei Wochen haben wir uns dazu entschieden, dass wir uns immer noch lieben [...]. Ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung", verrät seine Freundin Nasrin. Aber auch Phil und Laura sowie Marie und Tammo sind auch nach "Temptation Island" weiterhin glücklich.

RTL "Temptation Island"-Kandidaten Mou und Vivien

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Kandidaten

