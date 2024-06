Warum trennte sich Vivi nicht im "Temptation Island"-Finale?

Vergangene Woche ging für Vivien und Mou Temptation Island zu Ende – und zwar mit einem richtigen Knall! Beim finalen Lagerfeuer auf der Insel der Versuchung gestand Mou seiner Freundin, sie vor dem Format mehrmals betrogen zu haben. Doch warum trennte sich Vivien daraufhin nicht? Promiflash hat nachgehakt! "In dem Moment war mir klar, dass wir viel zu besprechen haben. [...] Mir war wichtig, nicht einfach einen Schlussstrich zu ziehen im Fernsehen, da es eine Sache war, die nicht direkt bei 'Temptation Island' passiert ist, sondern in unserer privaten Vergangenheit", erklärt die dunkelhaarige Beauty im Interview. Dennoch gesteht Vivien, dass sie "sehr schockiert war und es sich einfach in mir drinnen leer angefühlt hat".

Bereits zu Beginn der Show sorgte Mou für jede Menge Aufmerksamkeit. Die Verführerin Nastasia behauptete, mit dem 24-Jährigen eine Affäre gehabt zu haben – und tatsächlich: Beim Lagerfeuer gab Mou gegenüber seiner Freundin die Seitensprünge zu! "Ich war bei ihr und wir hatten miteinander Sex", erklärte Mou. "Ich war sehr aufgeregt und nervös vor dem Lagerfeuer, da ich wusste, dass der Tag gekommen ist, an dem ich Vivien die Wahrheit sagen möchte", berichtete er zudem im Promiflash-Interview.

Doch nicht nur mit Nastasia schien sich Mou gut zu verstehen: Im Laufe der Staffel kam er der Verführerin Sandra immer näher – das fiel auch den anderen Single-Ladies auf. "Mou und Sandra, die sehe ich definitiv zusammen und die mögen sich auch sehr", berichteten sie unter anderem. Und auch Sandra selbst war sich sicher: Mou hat großen Gefallen an ihr gefunden! "Das Einzige, warum er noch so aufpasst, ist wegen der Kameras. [....] Er würde viel mehr zulassen", so die Brünette. Wie es für Mou und Vivien trotz der Vorkommnisse auf der Insel der Versuchung weiterging, wird sich beim kommenden Wiedersehen von "Temptation Island" zeigen...

RTL "Temptation Island"-Kandidaten Mou und Vivien

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Sandra Volk, "Temptation Island"-Verführerin

