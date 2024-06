So geht es für "Temptation Island"-Marie und Tammo weiter!

Was für andere zu einem wahren Horrortrip wird, war für Marie und ihren Verlobten Tammo ein Kinderspiel: Sie meisterten den Treuetest bei Temptation Island mit links und gingen als glückliches Paar gemeinsam nach Hause. Jetzt erzählen sie im Interview mit Promiflash, wie es für sie nach der Show weitergehen soll. "Unser Hauptziel ist es auf jeden Fall, glücklich zu sein und dazu gehört für uns auch eine Hochzeit", verkünden die beiden Turteltauben und fügen hinzu: "Vielleicht fangen wir langsam an, diese ein bisschen zu planen."

Für die beiden Münchener war es jeweils das erste Mal in einem Reality-TV-Format. Sie verraten jedoch, dass sie eine Teilnahme an weiteren Shows nicht ausschließen: "'Temptation Island' hat uns sehr viel Spaß gemacht, und wir können uns sehr gut vorstellen, an weiteren Formaten teilzunehmen." Dabei haben Tammo und Marie schon eine ganz bestimmte Show ins Auge gefasst: Das Sommerhaus der Stars! "Es soll ja einen Sommerhaus-Fluch geben. Vielleicht bekommen wir ja mal die Möglichkeit, auch dort zu beweisen, dass wir ein super Team sind", plaudert das Influencer-Pärchen aus. Bei "Temptation Island" wollte das Paar beweisen, dass es auch möglich ist, Spaß zu haben, ohne seine Beziehung ins Verderben zu stürzen. Das scheint den beiden definitiv gelungen zu sein: "'Temptation Island' hat uns gezeigt, dass all unser Vertrauen und die Liebe, die wir der anderen Person geschenkt haben, genau richtig investiert waren, und es für uns keinen Grund gibt, an irgendwas in unserer Beziehung zu zweifeln.

Tammo und Marie sind nicht das einzige "Temptation"-Pärchen, bei dem bald die Hochzeitsglocken läuten sollen. Beim großen Wiedersehen mit Lola Weippert (28) verkündeten Mou und Vivien ihre Verlobung. Jedoch verlief ihre Zeit auf der Insel der Verführung nicht ganz so harmonisch. Unter anderem erfuhr Vivien, dass ihr Freund sie schon vor der Show mehrmals betrogen hatte. Trotz der Hürden haben sie "Temptation Island" gemeinsam als Paar verlassen.

