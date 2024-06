"Unser nächstes Wunder": Julita ist viertes Mal schwanger!

Julita (25) ist stolze Mama von drei Kindern. Nun verkündet die Musikerin erfreuliche Neuigkeiten: Gemeinsam mit ihrem Freund Florian Thiele darf sie sich über weiteren Nachwuchs freuen. Die frohe Botschaft teilt die Beauty in Form eines neuen Beitrags auf Instagram mit. "Ich kann selbst nicht glauben, dass ich nun diese Zeilen schreibe, aber wir könnten nicht glücklicher sein, euch heute mitzuteilen, dass unser nächstes Wunder in meinem Bauch ist", schwärmt Julita und fügt hinzu: "Genau dann, als wir uns selbst den Druck genommen haben, ist unser Kinderwunsch in Erfüllung gegangen."

In dem Social-Media-Post macht die 25-Jährige auch direkt deutlich, wie sehr sie sich über die vierte Schwangerschaft freut. "Ich kann kaum beschreiben, wie dankbar ich bin, noch einmal diese einzigartige Reise erleben zu dürfen. Die Aufregung vor jedem Arzttermin, wo man die kleine Knospe, die in mir wächst, bewundern darf", freut sich Julita und betont: "Wir könnten uns nichts Schöneres vorstellen."

Für die TikTokerin ist es bereits der vierte Nachwuchs. Ihre Tochter Mila stammt aus einer früheren Beziehung mit dem YouTube-Kollegen Aurel. Mit ihrem jetzigen Partner Flo durfte die Beauty zwei weitere Sprösslinge auf der Welt begrüßen: ihre Söhne Leo und Emil.

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze und ihre drei Kinder im September 2022

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze und Florian Thiele, 2022

