So ging es "Temptation Island"-Mou beim Wiedersehen mit Vivi

Mou und Vivien erlebten bei Temptation Island eine nervenaufreibende Zeit – in der Villa wurde der Göttinger mit einer einstigen Affäre konfrontiert, von der er seiner Freundin nie etwas erzählt hatte. Beim Lagerfeuer im großen Finale schenkte er Vivien dann endlich reinen Wein ein. Promiflash hat nachgehakt: Was ging Mou vor diesem Moment durch den Kopf? "Ich war sehr aufgeregt und nervös vor dem Lagerfeuer, da ich wusste, dass der Tag gekommen ist, an dem ich Vivien die Wahrheit sagen möchte", erklärt er. Sein Fehlverhalten in der Vergangenheit habe ihm schwer auf dem Gewissen gelegen: "Dabei ging es mir natürlich nicht unbedingt gut, da ich auch weiß, dass es ein sehr schlimmes Thema ist, über das gesprochen werden muss."

Mou gestand seiner Vivien also im Finale, das er schon vor der Show Sex mit der Verführerin Nastasia gehabt hatte. Die Beauty war sichtlich enttäuscht: "Ich bin schockiert. Ich kann nicht einmal heulen, weil ich so schockiert bin. Ekelhaft." Doch am Ende ging alles glimpflich aus: Vivien entschied sich dazu, ihrem Freund noch eine Chance zu geben. Mou war auf jedes Ergebnis eingestellt – immerhin hatte er in der Villa zwei Wochen Zeit, um sich über das Gespräch den Kopf zu zerbrechen. "Ich kann gar nicht genau sagen, mit welcher Reaktion ich gerechnet hätte, da ich mir alle möglichen Situationen und Reaktionen habe durch den Kopf gehen lassen", erklärt er gegenüber Promiflash.

Vivien ist nicht die Einzige, die im finalen Lagerfeuer über ihren Schatten sprang und ihrer Beziehung noch eine Chance gab – auch Nasrin verlässt gemeinsam mit Josh die Show, obwohl er die Grenzen seiner Partnerin mehrfach nicht respektierte. Die Fans haben wenig Verständnis für die Entscheidungen der zwei Kandidatinnen. "Schleudertrauma vom Kopfschütteln", kommentiert ein User auf Instagram nach dem Finale.

Instagram / moumen_kam_naksh Mou, "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / vivienevelinda "Temptation Island"-Kandidatin Vivien

