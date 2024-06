Dafür schämt sich Shay Mitchell in "Pretty Little Liars"!

Mit ihrer Rolle der Emily Fields im Teenie-Drama Pretty Little Liars feierte Shay Mitchell (37) einst riesige Erfolge. Seit dem Ende der Show sind einige Jahre vergangen. Die Schauspielerin scheint sich in dieser Zeit besonders verwandelt zu haben – vor allem äußerlich. Eine Veränderung soll sogar dazu geführt haben, dass sie sich bis heute weigert, die Serie noch einmal anzuschauen. "Meine Augenbrauen sind bei den Dreharbeiten für die ganze Staffel sehr dünn gewesen. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin", scherzt sie in der "Jennifer Hudson Show".

Wie ernst Shays Aussage wirklich zu nehmen ist, bleibt ungewiss. Schließlich schwärmt die gebürtige Kanadierin nur kurz darauf von der damaligen Zeit am Set. "Es war so eine unglaubliche Erfahrung", erklärt die inzwischen 37-Jährige und rudert dabei anschließend auch etwas zurück: "Eines Tages werde ich mir vielleicht ein paar Folgen ansehen." Da will Moderatorin Jennifer Hudson (42) noch mal genauer nachhaken und fragt, ob in der Zukunft auch ein gemeinsamer Serienmarathon mit ihrem Nachwuchs Atlas geplant sei. "Mal sehen. [...] Vielleicht sieht sie es sich mit ihrem Vater an", entgegnet der einstige Serienstar daraufhin.

Shay ist nicht der einzige "Pretty Little Liars"-Star, der zuletzt in Erinnerungen an die Dreharbeiten schwelgte. Vor wenigen Monaten sprach auch Lucy Hale (35) in den höchsten Tönen von ihren einstigen Schauspielkolleginnen. "An verschiedenen Punkten in unserem Leben haben wir uns gekreuzt und wieder zusammengefunden, aber wir bleiben alle in Kontakt", erklärte sie gegenüber E! News. Bis heute empfinde die US-Amerikanerin deswegen nichts als "Liebe" und "Dankbarkeit" für ihre Freundinnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucy Hale, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Shays Aussage nachvollziehen? Nee, ich finde, dass sie etwas übertreibt. Ja, ich kann sie schon verstehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de