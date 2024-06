Christian Olivers (†51) Ex-Frau teilt rührende Worte im Netz

Es ist ein Schmerz, der niemals vergehen wird. Jessica Klepser verlor Anfang dieses Jahres ihren Ex-Mann Christian Oliver (✝51) und ihre zwei gemeinsamen Kinder Anik und Madita bei einem tragischen Flugzeugunfall in der Karibik. Anlässlich des Vatertags in den USA gedenkt die 48-Jährige ihrem verstorbenen Noch-Ehemann mit rührenden Zeilen. In ihrer Instagram-Story teilt Jessica ein Foto ihrer drei geliebten Menschen und schreibt: "Alles Gute zum Vatertag. Ich bin stolz, dass wir das mit dem Co-Parenting hingekriegt haben, während wir immer noch unsere größten Unterstützer waren! Ich weiß, du kümmerst dich um sie (gerade)."

Anstatt in Trauer zu versinken, versucht sich Jessica an den schönen Momenten zu erfreuen, die Christian und ihre Töchter zu Lebzeiten gemeinsam erlebt hatten. Ein weiterer von ihr geteilter Schnappschuss zeigt den Schauspieler in einem Kostüm der Disney Eiskönigin Elsa. Anscheinend war der zweifache Vater für jeden Spaß zu haben – und auch das behält Jessica in würdevoller Erinnerung: "Und danke, dass du nie nein zu ihnen sagen konntest, selbst, wenn es hieß, sich als Elsa zu verkleiden."

Der tragische Unfall, der Jessica gleich drei geliebte Menschen nahm, hatte sich am 4. Januar dieses Jahres ereignet. Ihr Ex Christian und die beiden gemeinsamen Töchter wollten an diesem Tag aus einem Karibik-Urlaub zurückkehren – doch sie kamen nie an. Auf dem Weg stürzte das Flugzeug ab: Die kleine Familie sowie der Pilot kamen dabei ums Leben. Die Ursache des Flugzeugunglücks soll ein Motorschaden gewesen sein.

Getty Images Christian Oliver, Schauspieler

Instagram / wundabarpilates Christian Oliver und Jessica Klepsers Töchter

