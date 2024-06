Hailey Bieber präsentiert stolz ihren kleinen Babybauch!

Hailey Bieber (27) zeigt total stolz ihren Babybauch! Die werdende Mutter – die zusammen mit ihrem Ehemann Justin Bieber (30) ihr erstes Kind erwartet – posiert auf diesem Instagram-Foto in einem hellgrauen, bauchfreien T-Shirt und einer hellblauen Jeans seitlich für die Kamera. Dabei erlaubt sie einen perfekten Blick auf ihre wachsende Körpermitte, die sie liebevoll mit ihrer Hand hält.

Hailey hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur einen Namen als Model, sondern auch als Unternehmerin gemacht. Mit dem Schnappschuss feiert sie nämlich auch das zweijährige Jubiläum ihrer Kosmetikmarke namens Rhode. "Ich bin so dankbar, dass ich die Welt von Rhode jeden Tag mit einem unglaublichen Team von außergewöhnlichen, talentierten Menschen zum Leben erwecken kann", schwärmt die Mama in spe über ihre Arbeit in ihrem eigenen Unternehmen.

Ihre Schwangerschaft verkündete Hailey vor rund einem Monat in den sozialen Medien. Anfang Mai teilte das Paar eine Reihe von Bildern auf ihren Social-Media-Accounts – und dabei fiel den Fans sofort auf, dass die Beauty bereits einen kleinen Babybauch hat. Mit genaueren Details zur Schwangerschaft hielten sich aber bislang sowohl die werdende Mutter als auch der Papa in spe zurück.

Instagram / justinbieber Model Hailey und Sänger Justin Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im November 2023

