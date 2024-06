Was lief wirklich bei "Temptation Island"-Josh und Viktoria?

Beim Wiedersehen von Temptation Island kochten die Gefühle noch einmal richtig hoch! Alle vier Teilnehmerpaare hatten die Insel der Versuchung gemeinsam verlassen. Dass Nasrin ihrem Freund Josh nach der Sendung noch eine Chance gegeben hatte, verwunderte jedoch einige Fans – denn der Vergebene suchte ziemlich viel Nähe zu Verführerin Viktoria. Bei der Wiedersehensfolge deutete die Single-Lady sogar an, dass womöglich viel mehr als bisher bekannt war, zwischen ihnen passiert sei. Promiflash hat deshalb für euch nachgehakt, was da laut Viktoria noch gelaufen ist. "Er hat im Whirlpool in mein Ohr gebissen und mir bei der Umarmung, die man beim Einzeldate auch gesehen hat, einen Kuss auf die Schulter gegeben", verrät die Beauty.

Das sei längst noch nicht alles gewesen. Die Verführerin erklärt außerdem, dass Josh sie nach dem finalen Einzeldate mehrfach gefragt habe, wann sie das nächste Mal in München sein würde, um sich womöglich auch nach der Show treffen zu können. Nach eigener Aussage sei sie darauf jedoch nicht weiter eingegangen. Doch was Viktoria von der Aktion hält, machte sie während der Wiedersehensshow mehr als deutlich: "Ich finde, dass der Josh definitiv über Grenzen gegangen ist."

Trotz allem, was in der Sendung vorgefallen ist, hat Nasrin ihrem Freund verziehen. "Wir haben uns hingesetzt und versucht, unsere Probleme miteinander aufzuarbeiten. [...] Wir haben uns dann entschieden, dass wir die Beziehung weiterführen wollen", erklärte die Blondine in der Sendung. Obwohl Verführerin Viktoria findet, dass "Nasrin definitiv was Besseres verdient", wie sie in der Show betonte, freut sie sich für das Paar. "Wenn sie sich dazu entschieden haben, an ihrer Beziehung zu arbeiten, dann ist das was Schönes", betont die Beauty im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / nasrin.eileen Nasrin, bekannt von "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Couple

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Josh und Nasrin nach diesen Enthüllungen zusammenbleiben? Ja, die beiden schaffen das! Nein, das war wahrscheinlich zu viel! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de