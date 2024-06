"Sie hat Ja gesagt": Mischa Mayer und Vanessa sind verlobt!

Bei Mischa Mayer (32) und seiner Freundin Vanessa läuten bald die Hochzeitsglocken! Vergangenes Jahr verriet der ehemalige Love Island-Teilnehmer, schon seit Oktober 2023 vergeben zu sein – jetzt wagen er und seine Liebste den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Auf Instagram veröffentlicht der Reality-TV-Star ein Video, dass das Paar bei einem romantischen Dinner am Strand in Griechenland zeigt, anscheinend nur wenige Minuten, nachdem Mischa auf den Knien um Vanessas Hand angehalten hat. Über die Aufnahme setzt er die Worte "Sie hat Ja gesagt" und hinterlegt es mit James Arthurs (36) Song "Say You Won't Let Go". Außerdem schreibt er: "Weil du der besonderste Mensch auf Erden für mich bist, der Mensch, der mir gezeigt hat, dass wahre Liebe wirklich existiert."

Er führt weiter aus, dass er nie an der Liebe der beiden gezweifelt habe und sie so gut wie nie voneinander getrennt gewesen seien. Zudem werde es nie langweilig mit Vanessa. "Ich habe all die Jahre auf dich gewartet. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich liebe dich, meine Frau", schließt Mischa seinen Text ab. In dem Video präsentiert der 31-Jährige den Klunker seiner Zukünftigen – einen funkelnden Verlobungsring mit einem Diamanten.

Dass er nach seinen gescheiterten Romanzen mit Ricarda Raatz (31) und Samantha Abdul (34) wieder in festen Händen ist, verkündete Mischa im Mai 2023 im Netz. In seiner Instagram-Story erzählte er: "Sie ist mir im Club aufgefallen und ich wollte wissen, wer sie ist. Ich habe dann auf Insta gesucht, wo mir aufgefallen ist, dass ich sie schon 2018 angeschrieben hatte. Damals habe ich keine Antwort bekommen", lautete die Kurzfassung ihrer Kennenlerngeschichte. Doch schon zuvor hatte er angedeutet, wieder verliebt zu sein: Im Januar 2023 postete er ein Foto einer Tupperdose und schrieb dazu: "Dieser Moment, wenn dir deine Freundin nachts noch dein Essen für die Arbeit zubereitet und du nichts davon weißt."

Instagram / betonmischaaaa Realitystar Mischa Mayer und seine Verlobte

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Mai 2022

