Zum Vatertag: Prinzessin Kate teilt niedlichen Schnappschuss

Am dritten Sonntag im Juni feiern die Briten ihre Väter – so auch die Royals. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses teilt auch Prinzessin Kate (42) ein Bild ihres Mannes und den drei gemeinsamen Kindern auf Instagram. Auf dem Foto zu sehen sind Prinz William (41), der Arm in Arm mit seiner Tochter Prinzessin Charlotte (9) sowie seinen Söhnen Prinz George (10) und Prinz Louis (6) in den Dünen von Norfolk steht. Wie The Sun berichtet, soll das Foto während Kates Genesung auf dem Landgut Amer Hall vergangen Monat entstanden sein. Es ist das erste Jahr, in dem die kleine Familie einen Schnappschuss zum Ehrentag der Väter veröffentlicht. Das Bild ziert die Worte: "Wir lieben dich, Papa. Alles Gute zum Vatertag" und die Anfangsbuchstaben der kleinen Royal-Mitglieder.

Das gemeinsame Bild von William und seinen Kindern begeistert vor allem die Royal-Liebhaber! Sie hauen unter dem Beitrag fleißig in die Tasten. "Ich liebe das Foto", "Oh mein Gott, was für ein wundervolles Foto. Das Bild zeigt, wie stark das Band zwischen den Vieren ist. Ganz toll" und "Das Foto ist so süß! Einen schönen Vatertag für den Prinzen von Wales. Das ist so ein wunderschönes Foto, das von der Prinzessin aufgenommen wurde. Danke, dass ihr das mit uns teilt", lauten nur drei von unzähligen weiteren herzlichen Botschaften.

Auch William ließ es sich nicht nehmen, seinem Vater König Charles (75) ein paar rührende Zeilen zukommen zu lassen. Auf dem Foto, das er ebenfalls auf Social Media teilt, schreibt der dreifache Vater: "Alles Gute zum Vatertag, Pa. W." Der niedliche Schnappschuss zeigt den britischen Thronfolger zu Kindheitstagen. Auf einer Rasenfläche vergnügt sich William mit einem kleinen Ball, während sein Vater andeutet, die Kugel wegzukicken.

Anzeige Anzeige

instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Vatertagsfoto? Supersüß. Na ja, so viel ist darauf nicht zu erkennen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de