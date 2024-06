Mit Zwillingen schwanger: Davor hat Francesca Farago Angst

Francesca Farago (30) und Jesse Sullivan (34) erwarten Zwillinge. Da der TikTok-Star ein Transmann ist, wurde die Finger weg!-Bekanntheit mittels künstlicher Befruchtung schwanger. Bei der kann auch einiges schiefgehen, wie Francesca im Interview mit Us Weekly verrät: "Bei Zwillingen und bei IVF ist der beängstigende Teil bis zur 35. Woche. Bis dahin können noch so viele Dinge schiefgehen. Es ist also viel passiert, und es ist beängstigend, aber ich muss immer daran denken, positiv zu sein und daran, dass alles gut wird." Trotzdem wolle die Unternehmerin diese Erfahrung auf keinen Fall missen: "Ich liebe es, schwanger zu sein. Ich liebe es, zu spüren, wie mein Bauch wächst, und jedes Mal, wenn wir die Babys sehen, fühlt es sich einfach surreal an, dass es passiert."

Um sich abzulenken, gehe Francesca gerne shoppen. "Ich glaube, wenn ich mir Babykleidung ansehe, fühle ich mich sehr zufrieden, glücklich und aufgeregt", sagt die 30-Jährige und fügt hinzu: "Und dann der Gedanke daran, dass sie tatsächlich bald da sind." Francesca könne es kaum erwarten, ihre Kinder in all den süßen Outfits zu sehen: "Jedes Mal, wenn ich ein Bild mit Babykleidung sehe, sterbe ich innerlich und kann es kaum erwarten, weil wir zwei Babys einkleiden können." Die Beauty wolle ihren Kids passende Outfits anziehen.

Francesca und Jesse machten ihre Beziehung im Jahr 2022 öffentlich. Ein paar Monate später ging die Internet-Bekanntheit vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Nun erwartet das Paar Zwillinge, weswegen es seine Hochzeit verschieben will. "Wir werden die Hochzeit nach dem Kinderkriegen feiern, weil wir uns gedacht haben, wie süß es wäre, wenn zwei kleine Neugeborene bei der Hochzeit dabei wären", verriet Francesca gegenüber People. Es sei geplant, dass die beiden "wahrscheinlich zuerst standesamtlich heiraten werden, während sie schwanger ist, und dann etwas später die eigentliche Hochzeit nachholen werden".

Getty Images Jesse Sullivan und Francesca Farago im Mai 2024

Getty Images Jesse Sullivan und Francesca Farago

