Knutschfoto: Selena Gomez und ihr Benny bei Date erwischt!

Zwischen den beiden sprühen die Funken: Vor Kurzem wurden Selena Gomez (31) und ihr Liebster Benny Blanco (36) nach einem Abendessen in Los Angeles gesichtet. Während sie auf dem Weg zurück zum Auto waren, konnten die beiden die Hände nicht voneinander lassen. Die Sängerin ließ es an diesem Abend locker angehen und trug zu ihrem losen, beigefarbenen Strickkleid braune Schlappen. Benny hatte sich für eine olivgrüne Hose und ein cremefarbenes Hemd mit Blumenaufdruck entschieden. Die Turteltauben schienen superglücklich, gaben sich auf dem Weg zum Auto einen kleinen Schmatzer. Auch als Benny seiner Dame in das Auto half, drückte er ihr einen dicken Kuss auf die Lippen.

Die beiden sind bereits seit vergangenem Dezember offiziell ein Pärchen. Seitdem zeigen Selena und Benny ihre Liebe sehr gern – und planen auch ganz öffentlich für ihre gemeinsame Zukunft. Schon Mitte Mai verriet der Produzent in einem Radiointerview für die "The Howard Stern (70) Show", dass er Selena heiraten möchte und täglich über das Thema Kinder spricht. "Wenn ich sie ansehe, denke ich immer: Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als hier. [...] Wir lachen den ganzen Tag, sie inspiriert mich", hatte er damals verkündet.

Auch Selena schreckt nicht davor zurück, ihre Liebe zu dem "Eastside"-Produzenten mit der Welt zu teilen. Im Netz teilt sie immer wieder Fotos von sich und ihrem Lover. Allerdings scheint sie noch nicht so einen genauen Plan für ihr gemeinsames Leben zu haben wie Benny. In einem Interview mit "Time 100" gab sie zu: "Ich genieße jeden Moment mit ihm. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, dass er in nächster Zeit nirgendwo hingehen wird."

Benny Blanco und Selena Gomez, 2024

Selena Gomez und Benny Blanco, Juni 2024

