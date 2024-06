Gabriella Windsor besuchte erstes Event ohne Thomas (†45)

Was hinter den Kulissen beim Trooping the Colour geschah, bekam kaum jemand mit. Alle Augen lagen auf König Charles (75) und den Royals, die neben ihm auf dem Balkon des Buckingham Palace standen. Aber natürlich feierten auch andere Royals diese besondere Militärparade. So auch Lady Gabriella Windsor (43). Doch die Feier hatte für die Cousine zweiten Grades des Monarchen einen bitteren Beigeschmack, denn es ist ihre erste öffentliche Veranstaltung ohne ihren verstorbenen Mann Thomas Kingston (✝45). Richtig zu sehen war die Royal aber nicht. Wie Aufnahmen der BBC zeigen, verfolgte sie den sogenannten Flypast der britischen RAF vom zweiten Balkon hinter dem König.

Thomas wurde im Februar dieses Jahres tot in Gloucestershire bei dem Haus seiner Eltern aufgefunden. Die örtliche Polizei übernahm die Ermittlungen, denn die Todesumstände schienen zunächst mysteriös. Es schien keinerlei Anzeichen für Fremdeinwirkung zu geben. Einen knappen Monat später war die Obduktion abgeschlossen und die Todesursache stand fest. Berichten von The Sun zufolge starb der Brite an einer Kopfverletzung. Zudem wurde nahe seinem Elternhaus eine Waffe gefunden. Entdeckt wurde der leblose Körper von den Eltern, die zuvor einen Spaziergang gemacht hatten.

Der Tod ihres Ehemannes veränderte so einiges im Leben von Gabriella. So musste sie unter anderem den Wohnsitz wechseln. Weil ihre Eltern ihr beistehen und dabei helfen wollen, ihren Verlust zu verarbeiten, baten sie sie, zu sich in den Kensington Palast zu ziehen. "Sie wollen Ella bei sich haben, und sie wollte nicht alleine in dem Haus zurückbleiben, in dem sie mit Thomas gelebt hat", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. Erst im Mai jährte sich die Hochzeit des Paares zum fünften Mal – ein Tag, der für Gabriella besonders schwer gewesen sein soll.

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor, 2022

Getty Images Lady Gabriella Windsor, Adlige

