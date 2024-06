"War nervig": Dilara Kruse gibt Einblicke als Ex-Spielerfrau

Dilara und Max Kruse (36) gehen bereits seit vier Jahren gemeinsam durchs Leben – seit 2021 dürfen sich die beiden sogar als Ehepaar bezeichnen. Das Leben als Spielerfrau birgt einige Vorteile, manche Nachteile und vor allem viele Vorurteile. An der Seite eines ehemaligen Profikickers weiß Dilara genau, welche Gerüchte wirklich wahr und welche frei erfunden sind. Im Interview mit T-Online verrät die Influencerin nun, was sie am meisten während dieser Zeit störte: "Das Umziehen, als Max noch gespielt hat, war nervig." Sie findet, dass viele Menschen ein festgefahrenes Bild davon haben, wie Spielerfrauen sein sollten. Die Promi Big Brother-Teilnehmerin wolle sich davon aber nicht beeinflussen lassen.

Natürlich bringt das Leben als "Partner von" auch den einen oder anderen Vorteil mit sich. "Ich habe immer gute Sitzplätze gehabt, wo man das Spiel gut sehen konnte, plus ein paar Extras, wie kostenloses Essen und Trinken", berichtet Max' Ehefrau. Außerdem habe sie immer Zugang zu exklusiven Bereichen und Events, die nach den Spielen stattfanden, gehabt. Dennoch betont sie: "Es gibt Bereiche und Zeiten, in denen die Spieler sich ganz auf das Spiel und die Vorbereitung konzentrieren müssen, ohne Ablenkungen."

Dilara ging trotz Spielerfrau-Image schon immer ihren eigenen Weg. Mittlerweile ist sie eine etablierte Influencerin auf Social Media mit rund 95.000 Followern auf Instagram. In diesem Jahr gab die Beauty sogar ihr Trash-TV-Debüt. Bei der vergangenen Staffel von "Promi Big Brother" konnte sich Dilara bis ins Halbfinale durchringen. Dass sie immer ihren eigenen Weg gegangen ist, zahlte sich offenbar aus, wie sie Promiflash verriet: "Die Erfahrung bei 'Promi Big Brother' war sehr positiv für mich. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich so gut da draußen ankomme und dass die Leute mich so mögen, wie ich bin."

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau

