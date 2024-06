Das sagt "Temptation Island"-Mous Ex-Affäre zur Verlobung!

Das Beziehungsexperiment Temptation Island war ein Auf und Ab für Mou und Vivien. Gleich zu Beginn der diesjährigen Staffel traf Mou auf seine einstige Affäre Nastasia. Diese war als Verführerin in der Villa und deutete bereits in der zweiten Folge an, dass der Göttinger seiner Freundin in der Vergangenheit nicht immer ganz so treu gewesen sei. Beim finalen Lagerfeuer knickte Mou schließlich ein und gestand Vivien seinen Seitensprung. Trotz seiner Fehltritte folgte beim Wiedersehen mit Moderatorin Lola Weippert (28) die große Überraschung: Mou und Vivi gaben ihre Verlobung bekannt. Was wohl Ex-Affäre Nastasia davon hält? Das verrät die Beauty jetzt im exklusiven Interview mit Promiflash: "Ich finde es schade für Vivien, dass sie das mit sich machen lässt", bedauert sie Mous Partnerin und fügt hinzu: "Aber wenn sie damit glücklich ist, dass sie nie die einzige Frau in seinem Leben sein wird, ist das ihr überlassen."

Seine Sex-Beichte beim letzten Lagerfeuer habe Nastasia außerdem verwundert: "Er hätte es ihr ja schon 2022 beichten können. Ohne diesen Zufall, dass wir beide zur gleichen Zeit bei 'Temptation Island' waren, wäre es nie herausgekommen." Nach der Show habe die Verführerin keinen Kontakt mehr zu Mou aufgenommen. Im März habe er der Beauty lediglich noch eine Nachricht geschickt, das sei alles gewesen. Es scheint jedoch, als hätte der Ehemann in spe noch mehr zu verbergen als seine Affäre mit Nastasia. "Er sollte ihr einfach die ganze Wahrheit gestehen, damit sie sich noch vor der Hochzeit trennen kann", appelliert die Brünette indirekt an Mou und lässt eine weitere Bombe platzen: "Ich war nicht die einzige Dame, mit der er was hatte."

Warum sich Vivien nach Mous Geständnis nicht von ihm trennte, erklärte die dunkelhaarige Schönheit kürzlich gegenüber Promiflash: "In dem Moment war mir klar, dass wir viel zu besprechen haben. [...] Mir war wichtig, nicht einfach einen Schlussstrich zu ziehen im Fernsehen, da es eine Sache war, die nicht direkt bei 'Temptation Island' passiert ist, sondern in unserer privaten Vergangenheit." Nach dem Finale haben die beiden das Geschehene gemeinsam verarbeitet, wie Vivien im großen Wiedersehen berichtete. Sie erklärte weiter: "Wir haben bereits im Vorhinein gesagt, dass, wenn wir 'Temptation Island' bestehen – und wir haben es auf unsere Art und Weise bestanden, wir sind als Paar herausgegangen – wäre das der nächste Schritt."

Instagram / nastiaxx_ Nastasia Martinez, "Temptation Island"-Verführerin

RTL "Temptation Island"-Kandidaten Mou und Vivien

